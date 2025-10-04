Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
F1: Russell conquista pole em Singapura
Foto: F1 no X (antigo Twitter)
Desporto

A corrida será às 13:00 de Portugal Continental.
Amanda Lima
George Russell será o primeiro da grelha na corrida em Singapura este domingo, 05 de outubro. O piloto da Mercedes venceu a qualificação e conquistou a pole position para a 18.ª etapa do Mundial de Fórmula 1, com o tempo de 1:29.158, enquanto Max Verstappen (Red Bull) registou 1:29.340.

Na segunda linha estarão Oscar Piastri (McLaren) e Kimi Antonelli (Mercedes). A corrida será realizada às 13h00 (hora de Lisboa) no circuito de Marina Bay. A prova é considerada uma das mais exigentes da temporada devido às altas temperaturas em pista. Mesmo disputada à noite, para atenuar o calor, os termómetros facilmente ultrapassam os 30 graus.

Outra dificuldade é a duração: a prova pode ser uma das mais longas do calendário. São 62 voltas no traçado de 4,940 quilómetros. A pole e a vitória do ano passado ficaram com Lando Norris, atualmente segundo classificado no campeonato. A liderança pertence ao seu colega de equipa, Oscar Piastri.

Com os dois pilotos na frente, a McLaren lidera com folga o campeonato de construtores. No total, soma 623 pontos, mais 333 do que a Mercedes, que ocupa o segundo lugar da tabela.

