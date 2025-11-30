Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Max Verstappen.
Max Verstappen.Yuichi YAMAZAKI / AFP
Verstappen vence no Qatar e título de Fórmula 1 decide-se na última corrida

Decisão do título fica para a disputa em Abu Dhabi no próximo dia 7. O neerlandês Max Verstappen está, agora, apenas 12 pontos trás do líder, o britânico Lando Norris.
O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, 30 de novembro, o Grande Prémio do Qatar, 23.ª e penúltima prova do Mundial de Fórmula 1, relegando a decisão do título para a última corrida, em Abu Dhabi.

Verstappen, tetracampeão do mundo, arriscou na estratégia de corrida e deixou o australiano Oscar Piastri (McLaren) no segundo lugar, a 7,995 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Williams) num surpreendente terceiro lugar, a 22,665.

O britânico Lando Norris (McLaren), quarto classificado no Qatar, mantém a liderança do campeonato, agora com 408 pontos, mais 12 do que Verstappen, novo segundo classificado, e mais 16 do que Piastri, que desceu ao terceiro lugar, antes da derradeira prova, marcada para 07 de dezembro.

