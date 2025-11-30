Verstappen vence no Qatar e título de Fórmula 1 decide-se na última corrida

O neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu, este domingo, 30 de novembro, o Grande Prémio do Qatar, 23.ª e penúltima prova do Mundial de Fórmula 1, relegando a decisão do título para a última corrida, em Abu Dhabi.Verstappen, tetracampeão do mundo, arriscou na estratégia de corrida e deixou o australiano Oscar Piastri (McLaren) no segundo lugar, a 7,995 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Williams) num surpreendente terceiro lugar, a 22,665.O britânico Lando Norris (McLaren), quarto classificado no Qatar, mantém a liderança do campeonato, agora com 408 pontos, mais 12 do que Verstappen, novo segundo classificado, e mais 16 do que Piastri, que desceu ao terceiro lugar, antes da derradeira prova, marcada para 07 de dezembro..Lando Norris vence Grande Prémio de São Paulo e cimenta liderança do Mundial de Fórmula 1.Lando Norris vence GP Cidade do México e recupera liderança do Mundial de Fórmula 1