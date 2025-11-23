Max Verstappen vence GP de Las Vegas. Lando Norris e Oscar Piastri desqualificados

Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EPA
Desporto

Quando faltam apenas duas etapas para o fim do campeonato, Verstappen e Piastri ficam empatados a apenas 24 pontos do líder, Lando Norris.
Sofia FonsecaAgência Lusa
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo, 23 de novembro, o Grande Prémio de Las Vegas (Estados Unidos) de Fórmula 1, 22.ª das 24 rondas da temporada, o qual foi marcado por um momento dramático já depois da prova que relança a luta pelo título: a desqualificação de Lando Norris e Oscar Piastri.

Os dois pilotos da McLaren foram desclassificados por infração técnica, depois de terem terminado a corrida em segundo e quarto lugar respetivamente.

O tetracampeão mundial, que largara do segundo lugar da grelha, conquistou a liderança logo na primeira curva, vencendo com 20,741 segundos de vantagem para o britânico Lando Norris (McLaren), e 23,546 para o também britânico George Russell (Mercedes).

Com estes resultados, Lando Norris mantinha a liderança do Mundial, com 408 pontos, mais 30 do que o australiano Oscar Piastri (McLaren), que foi quarto, e 42 para Verstappen.

No entanto, após a corrida, a inspeção técnica revelou que o desgaste na parte traseira dos pneus de ambos os McLaren MCL39 estava abaixo da espessura mínima de 9 mm. O caso foi encaminhado para os comissários, que posteriormente desclassificaram ambos os carros.

A McLaren argumentou que existiam circunstâncias atenuantes, entre elas as poucas oportunidades para testar devido ao mau tempo no primeiro dia e as sessões de treinos encurtadas pelas condições da pista.

Embora os comissários tenham rejeitado os argumentos da equipa, acrescentaram que “a FIA considerava firmemente que a infração não foi intencional e que não houve qualquer tentativa deliberada de contornar os regulamentos”.

Assim, o britânico George Russell (Mercedes) subiu a segundo no GP de Las Vegas, enquanto o seu companheiro de equipa Kimi Antonelli foi promovido a terceiro.

Com estes resultados, Lando Norris mantém a liderança do Mundial com 390 pontos, mas com Max Verstappen e Piastri a apenas 24 pontos de distância, quando faltam apenas duas etapas para o final da temporada e 58 pontos em disputa.

No próximo fim de semana disputa-se o GP do Qatar, 23.ª ronda da temporada, que tem 33 pontos em disputa: oito na corrida sprint de sábado e 25 na corrida principal de domingo.

