Max Verstappen vence GP de Las Vegas. Lando Norris e Oscar Piastri desqualificados

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu este domingo, 23 de novembro, o Grande Prémio de Las Vegas (Estados Unidos) de Fórmula 1, 22.ª das 24 rondas da temporada, o qual foi marcado por um momento dramático já depois da prova que relança a luta pelo título: a desqualificação de Lando Norris e Oscar Piastri.Os dois pilotos da McLaren foram desclassificados por infração técnica, depois de terem terminado a corrida em segundo e quarto lugar respetivamente.O tetracampeão mundial, que largara do segundo lugar da grelha, conquistou a liderança logo na primeira curva, vencendo com 20,741 segundos de vantagem para o britânico Lando Norris (McLaren), e 23,546 para o também britânico George Russell (Mercedes).Com estes resultados, Lando Norris mantinha a liderança do Mundial, com 408 pontos, mais 30 do que o australiano Oscar Piastri (McLaren), que foi quarto, e 42 para Verstappen.No entanto, após a corrida, a inspeção técnica revelou que o desgaste na parte traseira dos pneus de ambos os McLaren MCL39 estava abaixo da espessura mínima de 9 mm. O caso foi encaminhado para os comissários, que posteriormente desclassificaram ambos os carros.A McLaren argumentou que existiam circunstâncias atenuantes, entre elas as poucas oportunidades para testar devido ao mau tempo no primeiro dia e as sessões de treinos encurtadas pelas condições da pista.Embora os comissários tenham rejeitado os argumentos da equipa, acrescentaram que “a FIA considerava firmemente que a infração não foi intencional e que não houve qualquer tentativa deliberada de contornar os regulamentos”.Assim, o britânico George Russell (Mercedes) subiu a segundo no GP de Las Vegas, enquanto o seu companheiro de equipa Kimi Antonelli foi promovido a terceiro.Com estes resultados, Lando Norris mantém a liderança do Mundial com 390 pontos, mas com Max Verstappen e Piastri a apenas 24 pontos de distância, quando faltam apenas duas etapas para o final da temporada e 58 pontos em disputa.No próximo fim de semana disputa-se o GP do Qatar, 23.ª ronda da temporada, que tem 33 pontos em disputa: oito na corrida sprint de sábado e 25 na corrida principal de domingo. .Verstappen vai atrás do pentacampeonato de F1. Como recuperou 64 pontos em quatro corridas