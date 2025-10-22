Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Verstappen vai atrás do pentacampeonato de F1. Como recuperou 64 pontos em quatro corridas
Desporto

Verstappen vai atrás do pentacampeonato de F1. Como recuperou 64 pontos em quatro corridas

Piloto da Red Bull quer continuar a diminuir distâncias para o líder do mundial de pilotos, Piastri, que passa por uma má fase.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Max Verstappen
F1
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt