Verstappen vai atrás do pentacampeonato de F1. Como recuperou 64 pontos em quatro corridas

Em agosto, Max Verstappen subiu ao pódio, em Zandvoort, nos Países Baixos... a 104 pontos de Oscar Piastri, líder do Campeonato Mundial de pilotos de Fórmula 1, mas quatro grandes prémios depois, está a 40 pontos do australiano da McLaren, que soma incidentes e maus desempenhos no pós-férias de verão.As vitórias em Monza, Baku e na corrida sprint em Austin, mais o segundo lugar em Singapura valeram 64 pontos ao neerlandês tetracampeão mundial de F1, uma fantástica e imprevisível recuperação, até, segundo ele próprio. Mas terá de fazer ainda mais e melhor ser quiser entrar para a histórica com a revalidação do título, que seria a maior recuperação de pontos de sempre na F1. Não há precedente para uma recuperação de 104 pontos rumo ao título na Fórmula 1. Sebastian Vettel foi o último a venceu o mundial, em 2012, depois de recuperar de uma desvantagem de 39 pontos para Alonso. Verstappen admite que, se alguém lhe tivesse dito, em agosto, que ele ainda poderia vir a lutar pelo título de campeão teria dito “que era idiota”, porque o monolugar não estava a corresponder ao que era pretendido num carro de um campeão de F1. “Fizemos melhorias, entendemos melhor o carro e, a cada fim de semana, tentamos ir bem. Está a ficar mais fácil. Agora sei que preciso ser perfeito até o final para ter uma chance, e é nisso que nos vamos concentrar. É apertado, será uma questão de detalhes, e temos que fazer a melhor configuração de resultados possível a cada fim de semana e não cometer erros”, disse o piloto neerlandês, colocando pressão na McLaren.Com cinco corridas e duas corridas sprints para o fim do campeonato, há ainda 141 pontos em jogo e Verstappen promete aumentar a pressão sobre Piastri e Lando Norris, que também está à frente no piloto da Red Bull, somando mais 26 pontos na tabela do mundial de pilotos. No mesmo período em que Verstappen anulou 64 pontos de desvantagem, Piastri, que terminou em terceiro na Itália, não voltou ao pódio e sofreu acidentes no Azerbaijão e nos Estados Unidos. Apesar disso, o piloto australiano acredita num desfecho favorável: “Ainda acho que posso vencer o Mundial.”Segue-se o Grande Prémio do México, numa pista onde Verstappen já venceu cinco vezes, a última em 2023.isaura.almeida@dn.pt.Max Verstappen vence GP dos Estados Unidos e recupera pontos no campeonato