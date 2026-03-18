Varandas inicia novo mandato e promete firmeza perante ataques

O presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, tomou posse esta quarta-feira para um novo mandato de quatro anos, reforçando a confiança dos sócios e assumindo o compromisso de dar continuidade ao projeto iniciado em 2018.Na cerimónia, o dirigente destacou o momento positivo vivido pelo clube e a vontade expressa pelos associados nas eleições. “Os sócios disseram de forma clara e inequívoca que querem que o Sporting continue a percorrer o caminho que demos início em setembro de 2018”, afirmou, sublinhando que o clube vive “uma das melhores fases da sua existência”.Varandas fez também um balanço da evolução recente, lembrando as mudanças no estatuto competitivo do Sporting. “Cresci a olhar para cima para ver os nossos rivais. Hoje, os sócios vivem do presente, um presente de orgulho e glória”, disse, acrescentando que os leões são “bicampeões nacionais” e estão “entre as oito melhores equipas da Europa”..Apesar do cenário favorável, o presidente deixou um aviso em relação ao contexto do futebol português, garantindo que o clube não ficará em silêncio perante críticas ou acusações. “Responderemos com força sempre que formos atacados com mentiras e calúnias e denunciaremos todas as práticas lamentáveis que ainda existem no futebol português”, afirmou. O dirigente justificou esta posição ao considerar que “quem é atacado com mentiras constantes e se defende apenas no silêncio da consciência tranquila acaba por ser prejudicado”.Ainda assim, Varandas garantiu que a atuação do Sporting continuará a assentar em princípios éticos. “Na derrota ou na vitória atuaremos sempre com ética, integridade e dignidade”, assegurou, reforçando que “jamais jogaremos sujo e baixo” e que o clube irá sempre respeitar os adversários.O líder leonino destacou também os objetivos para o novo ciclo, com especial enfoque na modernização das infraestruturas, nomeadamente o estádio e a zona envolvente, ambicionando colocar o Sporting entre os mais avançados da Europa nesse domínio.A nova direção inicia funções com Pedro Almeida Cabral na presidência da Mesa da Assembleia Geral e João Teives no Conselho Fiscal e Disciplinar, num mandato que se prolonga até 2030..Frederico Varandas reeleito presidente do Sporting com 89,47% dos votos.Eleições. Frederico Varandas mede popularidade como presidente com mais títulos do Sporting