No discurso de vitória em 2018, Varandas prometeu entregar no museu do clube a medalha de vencido na final da Taça de Portugal desse ano com o troféu de campeão nacional... e cumpriu.FOTO: NUNO PINTO FERNANDES/GLOBAL IMAGENS
Eleições. Frederico Varandas mede popularidade como presidente com mais títulos do Sporting

Cerca de 76 mil sócios com direito a voto vão este sábado eleger os órgãos sociais para os próximos quatro anos. O atual líder apresenta-se com três títulos de campeão e uma boa situação financeira.
Carlos Nogueira
Bruno Sá

