Vanina Guerillot fecha Jogos Olímpicos de Milão-Cortina com 45.º lugar no slalom
Julian Finney
Desporto

Vanina Guerillot fecha Jogos Olímpicos de Milão-Cortina com 45.º lugar no slalom

Esquiadora portuguesa melhorou em relação a Pequim 2022 e já tinha alcançado no slalom gigante a melhor classificação feminina nacional de sempre na disciplina.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

A esquiadora portuguesa Vanina Guerillot encerrou a participação nacional nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026, ao terminar, na 45.ª posição, a prova de slalom, depois de completar as duas mangas com o tempo combinado de 1.55,14 minutos. Na primeira descida, foi 52.ª classificada, com 53,48 segundos, e melhorou significativamente na segunda, onde registou 1.01,66, subindo sete lugares na tabela final. O seu tempo total ficou a 16,04 segundos da vencedora, a norte-americana Mikaela Shiffrin, que conquistou o título olímpico com 1.39,10. A suíça Camille Rastgarantiu ficou com a medalha de prata e a sueca Anna Swenn Larsson com a de bronze. Entre as 95 atletas inscritas, apenas 53 conseguiram completar as duas mangas.

A prestação representa uma evolução para Guerillot, relativamente a Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022, edição em que não conseguiu terminar o slalom. 

A portuguesa já tinha deixado marca nestes Jogos, ao alcançar o 41.º lugar no slalom gigante, a melhor classificação feminina de sempre de Portugal na disciplina. Nessa prova, terminou com o tempo de 2.25,56, a 12,06 segundos da vencedora, a italiana Federica Brignone, que somou o ouro ao título conquistado no super-gigante, enquanto a sueca Sara Hector e a norueguesa Thea Louise Stjernesund dividiram a prata.

Com o final das provas femininas de esqui alpino termina também a presença competitiva portuguesa nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026. A competição prolonga-se ainda até domingo, dia em que terá lugar a cerimónia de encerramento na Arena de Verona, espetáculo que deverá celebrar a cultura e criatividade italianas e assinalar o fim de mais uma edição olímpica, marcada por forte participação internacional.

Vanina Guerillot fecha Jogos Olímpicos de Milão-Cortina com 45.º lugar no slalom
Vanina Guerillot faz história com melhor resultado português no slalom gigante em Milão-Cortina 2026
Vanina Guerillot fecha Jogos Olímpicos de Milão-Cortina com 45.º lugar no slalom
Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes
Jogos Olímpicos
Comité Olímpico de Portugal
Jogos Olímpicos de Inverno
desportos de inverno
slalom
vanina guerillot
slalom gigante

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt