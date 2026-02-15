Vanina Guerillot faz história com melhor resultado português no slalom gigante em Milão-Cortina 2026

A portuguesa Vanina Guerillot assinou este domingo (15) uma das melhores participações de sempre do esqui alpino nacional ao alcançar o 41.º lugar na prova de Slalom Gigante dos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina 2026, estabelecendo a melhor classificação feminina portuguesa na disciplina. Aos 23 anos, a atleta melhorou o resultado obtido em Pequim 2022, onde tinha sido 43.ª, confirmando a evolução competitiva que tem vindo a apresentar nos últimos anos e tornando-se simultaneamente na primeira portuguesa a competir em duas edições dos Jogos Olímpicos de Inverno.Num percurso exigente e tecnicamente desafiante, participaram 76 esquiadoras, mas apenas 54 conseguiram concluir as duas mangas. Guerillot terminou com o tempo total de 2.25,56, ficando a 12,06 segundos da vencedora, a italiana Federica Brignone, que conquistou o ouro com 2.13,50 e juntou este título ao já alcançado no Super-G. A medalha de prata foi partilhada pela sueca Sara Hector e pela norueguesa Thea Louise Stjernesund, ambas com 2.14,12..Depois de uma primeira descida mais controlada, a portuguesa conseguiu melhorar substancialmente na segunda manga, aquela que melhor se adequava às suas características técnicas, subindo posições na classificação final. No final da prova mostrou-se satisfeita com o desempenho alcançado: “Estou mesmo muito contente com o meu resultado. Tive uma sensação excelente, sobretudo na segunda manga, que se adequava muito mais a mim. Por isso, estou muito feliz com o meu resultado e estou ansiosa por fazer o slalom.”A participação olímpica da esquiadora portuguesa prossegue já na próxima quarta-feira, dia 18, pelas 9 horas, quando disputar a prova de Slalom, disciplina onde costuma apresentar maior consistência competitiva e na qual procurará voltar a superar-se, depois de já ter garantido este resultado histórico para Portugal em Milão-Cortina 2026..Jogos Olímpicos: Portugal entra em Milão Cortina com Vanina Guerillot e José Cabeça como porta-estandartes.Vanina Guerillot volta aos Jogos Olímpicos para “representar bem Portugal” e viver a experiência