Vanessa Fernandes: da glória olímpica “à imensidão da vida”, que é a maternidade
Gerardo Santos
Desporto

Vanessa Fernandes: da glória olímpica “à imensidão da vida”, que é a maternidade

Antiga vice-campeã olímpica de triatlo assume que a chegada do filho representa uma conquista impossível de comparar com qualquer medalha.
Cecília Carmo
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