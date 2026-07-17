Vanessa Fernandes: da glória olímpica “à imensidão da vida”, que é a maternidade

A vida de Vanessa Fernandes entrou numa nova etapa. A antiga vice-campeã olímpica de triatlo, uma das maiores figuras da história do desporto português, foi mãe pela primeira vez e assume que esta mudança ultrapassa tudo o que viveu ao longo de uma carreira marcada por títulos internacionais, recordes e momentos históricos. Sem desvalorizar o percurso que a levou ao topo do triatlo mundial, a atleta reconhece que nenhuma medalha consegue medir a dimensão do momento que atravessa. "É uma vida nova. Podíamos dizer que é uma mudança, mas não, é mesmo uma vida nova", afirmou, antes de explicar por que razão não estabelece qualquer paralelo entre a maternidade e as conquistas desportivas. "Não consigo comparar isto com uma medalha. Posso comparar com a imensidão da vida. É outra responsabilidade, outra coisa completamente diferente", referiu. Vanessa Fernandes construiu um dos mais notáveis percursos da história do desporto nacional. Vice-campeã olímpica nos Jogos de Pequim 2008, múltipla campeã europeia e vencedora de provas da Taça do Mundo e da Série Mundial, ajudou a colocar Portugal entre as grandes potências do triatlo internacional. A capacidade de superar adversidades, dentro e fora da competição, fez dela uma referência para sucessivas gerações de atletas portugueses.Agora, já afastada da alta competição, continua ligada ao Movimento Olímpico e esteve presente na apresentação da Equipa Portugal para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Para a antiga triatleta, manter essa ligação representa também uma forma de reconhecer o caminho percorrido por todos aqueles que ajudaram a construir o desporto português. "Significa reconhecimento por mim própria, mas também por Portugal, pelos meus colegas e por todos os atletas com quem vivi estes anos. É o reconhecimento da capacidade que os portugueses têm para alcançar grandes resultados quando acreditam", sublinhou. A antiga olímpica considera que os atletas que marcaram diferentes gerações continuam a desempenhar um papel importante junto dos mais novos, não apenas pelos resultados alcançados, mas sobretudo pelos valores que representam."Todos nós que estamos aqui somos exemplos para os atletas mais jovens, quer queiram chegar aos Jogos Olímpicos ou triunfar noutra área da vida. A resiliência, o compromisso, a paixão, a seriedade, a humildade e o trabalho são valores que a Equipa Portugal leva sempre consigo. É por isso que somos exemplos de humildade", afirmou. Questionada sobre a mensagem que gostaria de deixar às novas gerações de atletas, Vanessa Fernandes apelou à persistência e à valorização do processo, mais do que da meta final. "Que continuem com persistência e dedicação e que não tenham pressa de chegar ao objetivo. O importante é manterem-se ligados à sua maior paixão e ao valor daquilo que estão a fazer. Porque este caminho vale sempre a pena, com coisas boas e menos boas. Vale sempre a pena", concluiu.Vanessa Fernandes iniciou-se no triatlo em 1999 e rapidamente se transformou numa das maiores figuras da modalidade a nível mundial. Ao longo de uma carreira de excelência conquistou o título mundial em 2007, cinco campeonatos da Europa consecutivos entre 2004 e 2008 e tornou-se a atleta com mais vitórias em provas da Taça do Mundo durante vários anos. O momento mais marcante chegou nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, quando conquistou a medalha de prata, a primeira de sempre de Portugal no triatlo e um dos maiores feitos da história do olimpismo nacional. Depois de uma década ao mais alto nível, problemas de saúde obrigaram-na a interromper a carreira em 2011. Regressou à competição em 2017 para abraçar um novo desafio nas longas distâncias e venceu a primeira edição do Ironman 70.3 de Cascais, antes de se afastar progressivamente da alta competição. O legado, esse, permanece intacto: Vanessa Fernandes continua a ser uma referência incontornável do desporto português e uma inspiração para sucessivas gerações de atletas.