Van Aert volta a ganhar em Córdoba e Ivo Oliveira termina no top-10

Wout van Aert venceu este domingo a 15.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, impondo-se em Córdoba no final de uma jornada marcada pelas temperaturas elevadas e pela alteração do percurso. O belga da Visma-Lease a Bike foi o mais forte de um grupo de cinco corredores que discutiu a vitória e somou o segundo triunfo na presente edição da Vuelta.

A etapa, inicialmente prevista com quase 190 quilómetros, foi reduzida para 110,2 quilómetros, entre Palma del Río e Córdoba, depois de a organização ter ativado o protocolo para temperaturas elevadas. A mudança transformou a jornada numa corrida curta e particularmente ofensiva, com ataques praticamente desde o início.

O português Ivo Oliveira esteve entre os protagonistas, integrando uma fuga de 11 corredores que se consolidou na frente depois de cerca de 15 quilómetros. O grupo nunca conseguiu, porém, uma vantagem significativa, atingindo um máximo de 1.17 minutos, perante o trabalho da Visma-Lease a Bike e da Cofidis no pelotão.

A corrida ganhou nova dimensão na segunda metade da etapa e sobretudo na passagem pelo Puerto de Artafi, de terceira categoria. Andreas Leknessund conseguiu destacar-se, mas acabaria acompanhado por Ramses Debruyne, Alessandro Romele, Thibau Nys e Wout van Aert. Os cinco ganharam margem sobre os perseguidores e perceberam que a vitória seria discutida entre eles.

Nos quilómetros finais sucederam-se as tentativas para evitar uma decisão ao sprint. Nys atacou a cerca de 3,5 quilómetros da chegada e Leknessund também procurou surpreender, mas Van Aert manteve sempre a situação controlada. Já na discussão da vitória, Nys lançou o sprint de longe, mas o belga da Visma respondeu e impôs a sua potência nos últimos metros.

Van Aert cortou a meta à frente do italiano Alessandro Romele e do também belga Thibau Nys, conquistando a quinta vitória da carreira na Volta a Espanha e a segunda nesta edição. Córdoba volta, assim, a ser uma cidade feliz para o ciclista belga, que já ali tinha vencido em 2024.

Ivo Oliveira, depois do trabalho realizado na fuga, ainda conseguiu integrar o primeiro grupo perseguidor. O português terminou no 10.º lugar, a 58 segundos de Van Aert, conseguindo um lugar no top-10 da etapa.

Na luta pela classificação geral não houve alterações entre os principais candidatos. O pelotão dos favoritos chegou a Córdoba a 2.44 minutos do vencedor, com Enric Mas a conservar a camisola vermelha. O espanhol da Movistar continua na liderança, com 2.06 minutos de vantagem sobre Felix Gall e 2.10 sobre Primoz Roglic. Richard Carapaz permanece no quarto lugar, a 4.24.

A Volta a Espanha cumpre agora o segundo e último dia de descanso. A competição regressa na terça-feira com a 16.ª etapa, entre Cortegana e La Rábida, em Palos de la Frontera, entrando definitivamente na semana decisiva da corrida.