Matthew Brennan faz o triplete na Vuelta e Enric Mas mantém camisola vermelha
Matthew Brennan voltou a impor a sua velocidade na Volta a Espanha. O britânico da Visma-Lease a Bike venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa da prova, disputada ao longo de 153,8 quilómetros entre Cartagena e Lorca, somando o terceiro triunfo na presente edição da Vuelta, a primeira grande Volta da carreira.
Numa jornada de perfil maioritariamente plano e destinada aos homens mais rápidos do pelotão, a decisão ficou reservada para um sprint muito apertado em Lorca. Brennan, de apenas 21 anos, beneficiou de um excelente trabalho da Visma-Lease a Bike nos quilómetros finais, com Wout van Aert a assumir um papel determinante no lançamento do companheiro de equipa.
Brennan acabou por bater o francês Bryan Coquard (Cofidis) e o belga Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe), segundo e terceiro, respetivamente, num final decidido por photo-finish.
O jovem britânico reforçou assim o estatuto de uma das principais figuras desta edição da Vuelta. Depois dos triunfos na segunda e na quarta etapas, Brennan voltou a levantar os braços e passou a contabilizar três vitórias na corrida espanhola.
A etapa ficou ainda marcada por algumas quedas e por sucessivas tentativas de ataque, mas o pelotão conseguiu controlar as movimentações e chegou praticamente compacto à discussão da vitória.
Na luta pela classificação geral não se registaram alterações relevantes, com Enric Mas (Movistar) a conservar a camisola vermelha. O espanhol mantém 1.18 minutos de vantagem sobre Primoz Roglic (Red Bull-Bora-Hansgrohe), quatro vezes vencedor da Volta a Espanha, enquanto Felix Gall (Decathlon CMA CGM) ocupa o terceiro lugar, a 1.39 minutos.
A montanha regressa já esta quinta-feira, na 12.ª etapa, com 166,6 quilómetros entre Vera e Calar Alto, uma jornada que deverá voltar a colocar frente a frente os principais candidatos à vitória final.