UEFA abre processo disciplinar a Pedro Neto após empurrão a apanha-bolas no PSG–Chelsea

A UEFA abriu um processo disciplinar ao jogador português Pedro Neto, do Chelsea F.C., na sequência de um incidente ocorrido nos minutos finais do encontro frente ao Paris Saint-Germain, referente à primeira mão dos oitavos de final da UEFA Champions League. Já no final da partida, disputada no Parque dos Príncipes, e que terminou com vitória da equipa da casa por 5-2, o internacional português empurrou um apanha-bolas quando tentava recuperar rapidamente a bola para relançar o jogo.Segundo um comunicado oficial da UEFA, foi instaurado um processo disciplinar ao jogador por "conduta antidesportiva", ao abrigo do artigo 15(1)(a)(v) do Regulamento Disciplinar da organização. A entidade que tutela o futebol europeu informou que os seus órgãos disciplinares irão agora analisar o caso e tomar uma decisão em momento oportuno.Ao tentar acelerar a reposição de bola, enquanto o Chelsea procurava reduzir a desvantagem, Pedro Neto acabou por empurrar o apanha-bolas, que tropeçou numa cadeira junto à linha lateral e caiu no relvado, provocando momentos de confusão entre elementos das duas equipas.Depois do jogo, o jogador português reconheceu o erro e apresentou um pedido público de desculpas. Em declarações à TNT Sports, explicou que a situação aconteceu no calor do momento e garantiu que não teve intenção de magoar o jovem. Pedro Neto revelou ainda que falou pessoalmente com o apanha-bolas no final do encontro, pedindo desculpa várias vezes e oferecendo-lhe a camisola como gesto de reconciliação.Também o treinador do Chelsea abordou o incidente após a partida, afirmando que não tinha revisto o lance, mas sublinhando que o clube lamenta qualquer comportamento inadequado. O técnico admitiu ainda que os minutos finais do jogo foram particularmente caóticos e assumiu responsabilidade pela forma como a equipa reagiu nesse período.