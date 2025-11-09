Pedro Neto e Pedro Gonçalves dispensados da seleção nacional

Pedro Neto e Pedro Gonçalves, ambos por lesão, foram dispensados dos trabalhos da seleção nacional, que arranca segunda-feira o estágio de preparação para o duelo com a República da Irlanda, de qualificação para o Mundial2026.A saída de Pedro Gonçalves da lista de 26 convocados já era esperada, já que o jogador lesionou-se no sábado ao serviço do Sporting, no triunfo por 2-1 no campo do Santa Clara, na I Liga, numa partida em que até marcou o primeiro golo dos ‘leões’.Já a ausência de Pedro Neto aparece com surpresa, tendo em conta que o extremo foi titular - esteve 77 minutos em campo - também no sábado pelo Chelsea, na Liga inglesa, e até marcou o terceiro golo dos londrinos na vitória por 3-0 sobre o Wolverhampton.Numa nota publicada no seu sítio oficial na Internet, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) explicou que a decisão de dispensar Pedro Neto acabou por ter tomada entre o departamento médico do Chelsea e a Direção de Saúde e Performance do organismo.“O extremo internacional português não irá integrar o grupo às ordens de Martínez, numa decisão articulada entre o departamento médico do Chelsea e a Direção de Saúde e Performance da FPF, por problemas físicos que limitam o jogador”, lê-se na publicação.Já Pedro Gonçalves foi mesmo considerado inapto para poder participar no estágio e estar disponível para defrontar a República da Irlanda, em Dublin, na quinta-feira, e, depois no domingo, no Estádio do Dragão, no Porto, a Arménia, nos dois últimos encontros de Portugal do Grupo F.Um triunfo em Dublin garante logo à seleção nacional o apuramento para o Mundial2026, mas o empate poderá ser suficiente, caso a Hungria não vença na Arménia no mesmo dia.O avançado Carlos Forbs, do Club Brugge, é a grande surpresa nas escolhas do selecionador Roberto Martínez, numa lista agora de 24 jogadores em que não faz parte Nuno Mendes, lesionado.Em contrapartida, o lateral João Cancelo e o médio João Neves estão de regresso depois de terem falhado o estágio de outubro por causa de problemas físicos.Na segunda-feira, Portugal tem um treino agendado para as 18:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.Portugal lidera o Grupo F com 10 pontos, mais cinco do que a Hungria, segunda classificada, seguida da República da Irlanda, com quatro, e da Arménia, com três.O vencedor do grupo assegura um lugar na fase final do torneio que se vai disputar no próximo ano, nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs. Lista atualizada dos 24 convocados:- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Sporting) e José Sá (Wolverhampton, Ing).- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), Nelson Semedo (Fenerbahçe, Tur), João Cancelo (Al Hilal, Ara), Gonçalo Inácio (Sporting), Rúben Dias (Manchester City, Ing), António Silva (Benfica) e Renato Veiga (Villarreal, Esp).- Médios: João Palhinha (Tottenham, Ing), Rúben Neves (Al Hilal, Ara), João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Matheus Nunes (Manchester City, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing) e Bernardo Silva (Manchester City, Ing).- Avançados: João Félix (Al Nassr, Ara), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus, Ita), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Carlos Forbs (Club Brugge, Bel), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain, Fra) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara).