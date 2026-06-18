Triunfo do Gana na estreia vale lugar na história a Carlos Queiroz

O Gana iniciou da melhor maneira a sua participação no Mundial de 2026, batendo na estreia o Panamá, por 1-0, no grupo L. E o triunfo valeu ao seu selecionador, o português Carlos Queiroz, um lugar na história da maior competição de seleções do mundo, já que, aos 73 anos (e 108 dias), tornou-se o selecionador mais velho a vencer uma partida em fases finais do torneio. Queiroz, que é também o único técnico português em prova, superou o registo que pertencia ao alemão Otto Rehhagel, que no Mundial 2010, à frente da Grécia (que já tinha conduzido ao título europeu em 2004), conseguiu vencer a Nigéria na fase de grupos (2-1) quando tinha 72 anos e 317 dias.Além disso, Carlos Queiroz também igualou outro marco histórico em Campeonatos do Mundo, somando a sua quinta participação no torneio – com Portugal, em 2010, com o Irão em 2014, 2018 e 2022 e, agora, com o Gana em 2026) –, tantas como as do sérvio Bora Milutinovic, que conduziu cinco seleções diferentes na prova: México (1986), Costa Rica (1990), Estados Unidos (1994), Nigéria (1998) e China (2002). À frente desta dupla está apenas o brasileiro Carlos Alberto Parreira, que esteve em seis fases finais com o Kuwait (1982), Emirados Árabes Unidos (1990), Brasil (1994 e 2006), Arábia Saudita (1998) e África do Sul (2010).O triunfo do Gana sobre o Panamá foi decidido já em tempos de descontos através de um golo de Caleb Yirenkyi, aos 90+5 minutos. “Na primeira parte tivemos de sofrer perante uma grande equipa. Sabíamos que iam controlar o jogo, mas a nossa estratégia passava por deixá-los assumir esse controlo e, passo a passo, esperar pelo momento certo para marcar. Conseguimos manter-nos organizados, fomos pacientes e aproveitámos a oportunidade quando ela surgiu”, considerou Queiroz..Carlos Queiroz é o novo selecionador do Gana e vai participar no seu quinto Mundial