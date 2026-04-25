Treinador do Estrela da Amadora diz que receção ao FC Porto é a “primeira de quatro finais”

O treinador João Nuno observou este sábado, 25 de abril, que, tal como FC Porto, o Estrela da Amadora também tem “as suas lutas”, advertindo que a receção ao líder da I Liga portuguesa de futebol será a “primeira de quatro finais”.“Cada tem as suas lutas, nós temos a nossa luta também. São muito importantes estes quatro jogos e, portanto, esta é a nossa primeira final e estamos muito motivados, com um desafio tremendo, é a equipa que está à frente do campeonato, que nos vai criar muitas dificuldades”, assinalou João Nuno, em referência ao jogo de domingo, da 31.ª jornada da prova.O técnico do Estrela da Amadora, de 40 anos, lembrou os dois jogos em casa frente aos dois outros candidatos ao título, o Sporting e o Benfica, ambos perdidos por tangencial 1-0, destacando a receção ao bicampeão nacional, já neste mês, no qual a equipa tricolor “demonstrou grande personalidade”.“Se olharmos para o que fizemos há duas semanas aqui, no [estádio] José Gomes, frente ao Sporting, e à forma como competimos e como o jogo foi discutido até ao último minuto, é muito por aí que queremos pegar. Por isso, acreditamos muito que no José Gomes vamos jogar com os nossos adeptos, com esta alma e vamos (...) tentar condicionar os pontos fortes do FC Porto”, afirmou.João Nuno reconhece o perigo após três derrotas seguidas, até porque o Estrela da Amadora é o 15.º classificado, primeiro acima da zona vermelha da classificação, com dois pontos de vantagem sobre o Casa Pia, que ocupa o 16.º (destinado ao play-off de manutenção no escalão principal), e sete sobre o Tondela, 17.º e penúltimo, com menos um jogo realizado.“Acreditamos muito no que estamos a fazer. A semana foi boa e esperamos que os adeptos estejam juntos com a equipa nestas quatro finais. Precisamos muito. Sei que, a nível de resultados, não tem sido aquilo queríamos, mas eles têm estado sempre connosco e acredito que amanhã [no domingo] vão nos ajudar muito para fazermos um grande jogo”, sustentou.João Nuno lembrou também a “competitividade” evidenciada pela equipa amadorense no jogo da primeira volta, no Estádio do Dragão, vencido por 3-1 pelo FC Porto, com dois golos do avançado espanhol Samu, que se lesionou com gravidade e desfalcou o líder destacado da competição para a fase final da época 2025/26.“Nós alterámos muito mais, infelizmente. No FC Porto essa alteração deveu-se a uma lesão, não a questões de mercado. O FC Porto ainda acrescentou, tem mais soluções. (...) É uma equipa que pressiona muito bem. Talvez a que pressiona melhor em Portugal. Vamos ter de ser muito inteligentes a sair dessa zona de pressão”, notou..Farioli quer FC Porto dentro da "bolha azul" para os jogos finais. O Estrela da Amadora, 15.º classificado da I Liga, com 28 pontos, defronta o FC Porto, líder destacado da prova, com 79, no Estádio José Gomes, na Amadora, em jogo da 31.ª jornada, no domingo, às 18:00, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém.