Farioli quer FC Porto dentro da "bolha azul" para os jogos finais

O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, afirmou este sábado, 25 de abril, que pretende a sua equipa imune a "vozes de fora" nas últimas quatro jornadas para manter a liderança e sagrar-se campeã da I Liga de futebol.Numa altura em que lidera o campeonato com uma distância de sete pontos para o Benfica e oito para o Sporting, embora os 'leões' tenham menos um jogo realizado, o técnico italiano quer apenas olhar para o embate frente ao Estrela da Amadora, agendado para domingo."Como disse após o Tondela, vamos passo a passo. Estamos conectados na nossa 'bolha azul', onde a única voz de fora que ouvimos é a da família portista. Não fazemos cálculos, amanhã [no domingo] é diante do Estrela da Amadora e depois veremos", expressou, no Olival, em conferência de antevisão à deslocação à Reboleira, da 31.ª jornada.Farioli realçou o ambiente difícil que espera enfrentar no Estádio José Gomes, na Amadora, e lembrou a necessidade de pontos do conjunto 'tricolor', que luta pela manutenção no principal escalão, atualmente ocupando a 15.ª posição."É um jogo importante, complicado historicamente, mas também pelo presente. É uma equipa a lutar por pontos importantes nesta altura da época. Têm padrões de que gosto, muito trabalho feito e jogadores com qualidade individual. Temos de preparar bem o jogo, num estádio com ambiente que conhecemos bem. Temos de encarar o jogo com a atitude certa", alertou.Apesar da recente eliminação nas meias-finais da Taça de Portugal, na quarta-feira, perante o rival Sporting, o treinador portista garante que os jogadores estão com um "espírito certo" para encarar os próximos desafios."A voz do Estádio do Dragão falou bastante alto e não foi a primeira vez, tem sido algo comum sentir este apoio. Estamos focados no nosso trabalho, no que temos de fazer, no compromisso com o clube e os adeptos para dar-lhes o que merecem, só isso importa. Estamos com a energia e o espírito certo para esta corrida final", frisou.Sobre a falta de golos dos avançados Deniz Gül e Terem Moffi desde a lesão de Samu, em fevereiro, o técnico assume que é um dado inegável, mas voltou a mostrar confiança nos dois jogadores."Claro que parte da avaliação do avançado tem a ver com os golos e tem existido claramente falta de números, mas têm tido uma contribuição importante. O Deniz assistiu o Gabri Veiga frente ao Tondela. O Terem quase marcou ao Sporting. Temos de continuar a fazer as coisas e os golos vão chegar", disse.Martim Fernandes estará de regresso às opções, confirmou Farioli, enquanto Zaidu está indisponível por lesão, tal como Samu, Luuk de Jong e Nehuén Pérez.O líder da I Liga, FC Porto, com 79 pontos, desloca-se ao terreno do Estrela da Amadora, 15.º, com 28, em encontro da 31.ª jornada, no domingo, a partir das 18:00, sob arbitragem de Hélder Carvalho, da associação de Santarém. .Farioli quer o FC Porto ligado nos "45 dias que restam" da época