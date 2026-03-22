Treinador-adjunto agride árbitro em jogo de sub-11. Ass. Desportiva Bobadelense repudia caso e afasta técnico

A Associação Desportiva Bobadelense repudiou publicamente a agressão de um treinador-adjunto ao árbitro durante um jogo de sub-11 frente ao Ponte Frielas, realizado na manhã de sábado, classificando o episódio como um “comportamento totalmente inaceitável” e anunciando o afastamento imediato do técnico envolvido. O vídeo da agressão circula nas redes sociais e tem provocado grande indignação..Em comunicado oficial, o clube do concelho de Loures confirmou que o incidente ocorreu durante a partida dos Benjamins A (sub-11) e sublinhou que a situação motivou uma resposta disciplinar imediata. “Durante o decorrer da partida, registou-se um comportamento totalmente inaceitável por parte de um dos nossos treinadores-adjuntos, que culminou numa agressão física ao árbitro”, refere a direção.Na mesma nota, a coletividade apresentou um pedido formal de desculpas às entidades envolvidas no encontro e à comunidade desportiva. “Apresentamos o nosso mais sincero pedido de desculpas ao árbitro envolvido, ao Ponte Frielas, aos atletas, respetivo encarregado de educação, à Associação de Futebol de Lisboa e ao Conselho de Arbitragem”, pode ler-se no documento. O clube fez ainda questão de sublinhar que o comportamento não representa a sua identidade enquanto entidade formadora. “Queremos deixar claro que este episódio não reflete, de forma alguma, os valores da Associação Desportiva Bobadelense, nem o ambiente que promovemos enquanto entidade formadora, distinguida com a Bandeira da Ética”, acrescenta a direção.Como consequência imediata do sucedido, o treinador-adjunto Vasco Lourenço foi afastado das funções. Segundo o comunicado, “o treinador em causa foi imediatamente afastado de todas as suas funções, estando já a ser desencadeados os devidos procedimentos disciplinares, com vista a garantir que situações como esta não se voltem a repetir”. A Associação Desportiva Bobadelense reafirmou ainda o compromisso com os princípios que orientam o futebol de formação, destacando que continuará a atuar para preservar um ambiente seguro e educativo. “Reafirmamos o nosso compromisso com a segurança, o respeito e o fair play, pilares fundamentais do trabalho desenvolvido diariamente”, conclui a nota oficial. Também a direção do União Desportiva da Ponte de Frielas se manifestou publicamente através de comunicado, expressando total solidariedade para com o árbitro envolvido e condenando de forma clara qualquer comportamento violento no contexto desportivo. No mesmo documento, o clube apelou ao apuramento rigoroso de todas as responsabilidades por parte das entidades competentes, sublinhando a importância de preservar um ambiente seguro, educativo e respeitador no futebol de formação. A direção reforçou ainda que episódios desta natureza não podem ser tolerados, sobretudo em competições destinadas a atletas mais jovens, onde os valores do respeito, da ética e do fair play devem prevalecer acima de qualquer resultado desportivo. Nesse sentido, apelou à colaboração de todos os intervenientes — clubes, treinadores, pais e dirigentes — para garantir que situações semelhantes não se repitam e que o futebol continue a ser um espaço de aprendizagem positiva e saudável para as crianças..APAF condena "agressão cobarde" a árbitro de encontro de veteranos de futsal.FPF instaura processo disciplinar ao FC Porto por alegada pressão a Fábio Veríssimo