Roberto De Zerbi, de 45 anos, tem a difícil missão de salvar os Spurs da despromoção.
Roberto De Zerbi, de 45 anos, tem a difícil missão de salvar os Spurs da despromoção.FOTO: TOTTENHAM HOTSPUR / X
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Tottenham apresenta De Zerbi como terceiro treinador da época e anuncia prejuízo gigante e dívida assustadora

Numa altura em que luta desesperadamente por se manter na Premier League, o histórico clube londrino para a contar com técnico que brilhou no Brighton.
Carlos Nogueira
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O Tottenham anunciou esta terça-feira, 31 de março, a contratação do terceiro treinador da temporada, o italiano Roberto De Zerbi, que sucede a o dinamarquês Thomas Frank e ao croata Igor Tudor, que não resistiram aos maus resultados da equipa onde joga o português João Palhinha.

De Zerbi, de 46 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas, numa altura em que o histórico clube londrino luta desesperadamente por não ser despromovido ao Championship (segundo escalão), uma vez que ocupa o 17.º lugar da Premier League, com um ponto a mais que o primeiro posto da zona de despromoção, ocupado pelo vizinho West Ham.

"Estou muito feliz por juntar-me a este clube fantástico, um dos maiores e mais prestigiados do mundo", disse o treinador italiano, que em Inglaterra se destacou pelo trabalho que fez no Brighton, mas que acabou por ser demitido no Marselha, no início de fevereiro, depois de ser goleado por 5-0 pelo PSG, depois de uma primeira época em que ficou em segundo lugar atrás dos parisienses.

Roberto De Zerbi revelou que, nas conversas com os dirigentes do Tottenham, ficou estipulado que o objetivo é "construir uma equipa capaz de alcançar grandes feitos e fazê-lo com um estilo de futebol que entusiasme e inspire os nossos adeptos". "Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longa duração para dar tudo para realizar esse propósito", sublinhou.

Se a luta pela manutenção na Premier League se apresenta difícil e promete ser dura, o cenário do Tottenham é bem cinzento, uma vez que anunciou ontem um ao anunciar um prejuízo de 108,9 milhões de euros durante o exercício fiscal que terminou a 30 de junho de 2025, que representa um aumento superior a 260% se compararmos com os 30,2 milhões de euros relativos ao exercício que terminou em 2023.

A única boa notícia é o facto de as receitas terem crescido 7%, atingindo os 650,1 milhões de euros.

Os Spurs apresentam uma dívida líquida próxima dos 956 milhões de euros, mas referem que 90% dos empréstimos têm taxas de juro fixas, com uma média de 3,07%, mas cujo pagamento se estende até 2051.

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