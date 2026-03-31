Tottenham apresenta De Zerbi como terceiro treinador da época e anuncia prejuízo gigante e dívida assustadora

O Tottenham anunciou esta terça-feira, 31 de março, a contratação do terceiro treinador da temporada, o italiano Roberto De Zerbi, que sucede a o dinamarquês Thomas Frank e ao croata Igor Tudor, que não resistiram aos maus resultados da equipa onde joga o português João Palhinha.De Zerbi, de 46 anos, assinou contrato válido por cinco temporadas, numa altura em que o histórico clube londrino luta desesperadamente por não ser despromovido ao Championship (segundo escalão), uma vez que ocupa o 17.º lugar da Premier League, com um ponto a mais que o primeiro posto da zona de despromoção, ocupado pelo vizinho West Ham."Estou muito feliz por juntar-me a este clube fantástico, um dos maiores e mais prestigiados do mundo", disse o treinador italiano, que em Inglaterra se destacou pelo trabalho que fez no Brighton, mas que acabou por ser demitido no Marselha, no início de fevereiro, depois de ser goleado por 5-0 pelo PSG, depois de uma primeira época em que ficou em segundo lugar atrás dos parisienses.Roberto De Zerbi revelou que, nas conversas com os dirigentes do Tottenham, ficou estipulado que o objetivo é "construir uma equipa capaz de alcançar grandes feitos e fazê-lo com um estilo de futebol que entusiasme e inspire os nossos adeptos". "Estou aqui porque acredito nessa ambição e assinei um contrato de longa duração para dar tudo para realizar esse propósito", sublinhou.Se a luta pela manutenção na Premier League se apresenta difícil e promete ser dura, o cenário do Tottenham é bem cinzento, uma vez que anunciou ontem um ao anunciar um prejuízo de 108,9 milhões de euros durante o exercício fiscal que terminou a 30 de junho de 2025, que representa um aumento superior a 260% se compararmos com os 30,2 milhões de euros relativos ao exercício que terminou em 2023.A única boa notícia é o facto de as receitas terem crescido 7%, atingindo os 650,1 milhões de euros.Os Spurs apresentam uma dívida líquida próxima dos 956 milhões de euros, mas referem que 90% dos empréstimos têm taxas de juro fixas, com uma média de 3,07%, mas cujo pagamento se estende até 2051..Em risco de descer de divisão, Tottenham adia prazo para adeptos renovarem lugar no estádio