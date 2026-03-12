Em risco de descer de divisão, Tottenham adia prazo para adeptos renovarem lugar no estádio

É mais um sinal da enorme crise vivida pelo Tottenham e que não dá qualquer sinal de ter fim à vista. Desta vez, o clube londrino anunciou o adiamento do prazo para os adeptos decidirem se querem renovar o passe de lugar anual no estádio, tendo em conta a situação aflitiva que a equipa vive no campeonato inglês. Nas últimas temporadas, esse prazo terminou poucos dias após o último jogo na Liga, mas agora o clube estendeu o mesmo até 7 de junho, duas semanas depois de receber o Everton, a 24 de maio, na derradeira jornada da prova.Numa comunicação aos adeptos, a que o jornal Guardian teve acesso, a direção do clube admite que o adiamento está relacionado com a incerteza que se vive nos spurs. “Reconhecemos a gravidade da atual posição da nossa equipa masculina no campeonato. E, após conversas com o nosso Conselho Consultivo de Adeptos e com o Tottenham Hotspur Supporters’ Trust, podemos confirmar que o período de renovação para 2026/27 permanecerá agora aberto por um período alargado, até 7 de junho, para garantir que os adeptos tenham total clareza sobre a próxima época antes de renovarem. Todos no clube continuam absolutamente firmes no compromisso coletivo de melhorar a nossa posição na Premier League e terminar a época atual da forma mais forte possível”, pode ler-se.O Tottenham, que na época passada conquistou a Liga Europa, segue no 16.º lugar da Premier League, com 29 pontos, apenas mais um que dois clubes treinados por portugueses – o Nottingham Forest (17.º), de Vítor Pereira, e o West Ham (18.º), de Nuno Espírito Santo, o primeiro abaixo da linha de despromoção (situação em que também constam Burnley e Wolverhampton, já a longa distância e praticamente condenados a descer). Os spurs não conheceram outro resultado que não a derrota nos últimos seis jogos (cinco para o campeonato e um na Liga dos Campeões), a pior série da história do clube londrino.