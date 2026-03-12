A última das seis derrotas consecutivas do Tottenham, pior série do clube londrino, foi na terça-feira, frente ao Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões (5-2).
Em risco de descer de divisão, Tottenham adia prazo para adeptos renovarem lugar no estádio

Direção admite "gravidade da atual posição" da equipa no campeonato. Spurs somaram derrotas nos últimos seis jogos que disputaram, a pior série da história do clube londrino.
É mais um sinal da enorme crise vivida pelo Tottenham e que não dá qualquer sinal de ter fim à vista. Desta vez, o clube londrino anunciou o adiamento do prazo para os adeptos decidirem se querem renovar o passe de lugar anual no estádio, tendo em conta a situação aflitiva que a equipa vive no campeonato inglês. Nas últimas temporadas, esse prazo terminou poucos dias após o último jogo na Liga, mas agora o clube estendeu o mesmo até 7 de junho, duas semanas depois de receber o Everton, a 24 de maio, na derradeira jornada da prova.

Numa comunicação aos adeptos, a que o jornal Guardian teve acesso, a direção do clube admite que o adiamento está relacionado com a incerteza que se vive nos spurs. “Reconhecemos a gravidade da atual posição da nossa equipa masculina no campeonato. E, após conversas com o nosso Conselho Consultivo de Adeptos e com o Tottenham Hotspur Supporters’ Trust, podemos confirmar que o período de renovação para 2026/27 permanecerá agora aberto por um período alargado, até 7 de junho, para garantir que os adeptos tenham total clareza sobre a próxima época antes de renovarem. Todos no clube continuam absolutamente firmes no compromisso coletivo de melhorar a nossa posição na Premier League e terminar a época atual da forma mais forte possível”, pode ler-se.

O Tottenham, que na época passada conquistou a Liga Europa, segue no 16.º lugar da Premier League, com 29 pontos, apenas mais um que dois clubes treinados por portugueses – o Nottingham Forest (17.º), de Vítor Pereira, e o West Ham (18.º), de Nuno Espírito Santo, o primeiro abaixo da linha de despromoção (situação em que também constam Burnley e Wolverhampton, já a longa distância e praticamente condenados a descer).

Os spurs não conheceram outro resultado que não a derrota nos últimos seis jogos (cinco para o campeonato e um na Liga dos Campeões), a pior série da história do clube londrino.

