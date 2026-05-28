Torreense vai jogar Liga Europa estando na II Liga. Casa Pia mantém-se entre os grandes

Quatro dias depois de ter conquistado a Taça de Portugal, o Torreense foi esta quinta-feira, 28 de maio, derrotado pelo Casa Pia em Rio Maior (0-2), na segunda mão do play-off, e disse adeus ao sonho de juntar o troféu à subida à I Liga.Depois do 0-0 no primeiro jogo, em Torres Vedras, o espanhol Larrazabal e o ganês Ofori marcaram os golos dos gansos, aos 38 e 77 minutos, respetivamente, garantindo a quinta presença consecutiva no principal escalão, que se soma à estreia em 1938/39.Os lisboetas, 16.ºs e antepenúltimos da I Liga, impuseram-se frente ao Torreense, que vai disputar a fase de liga da Liga Europa de 2026/27 graças à inédita conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no domingo, por 2-1, após prolongamento.O Torreense procurava juntar-se na subida ao primeiro escalão a Marítimo e Académico de Viseu, que o precederam na classificação da II Liga, para uma sétima vez no primeiro escalão, 34 anos depois.O emblema torriense foi despromovido nas últimas três vezes que esteve na divisão principal, em 1991/92, 1964/65 e 1958/59, esta última após três presenças seguidas..Torreense faz história no Jamor e vence Sporting após prolongamento para conquistar Taça inédita