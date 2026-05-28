Torreense vai jogar Liga Europa estando na II Liga. Casa Pia mantém-se entre os grandes
CARLOS BARROSO/LUSA
Desporto

Torreense vai jogar Liga Europa estando na II Liga. Casa Pia mantém-se entre os grandes

Depois do 0-0 no primeiro jogo, em Torres Vedras, o espanhol Larrazabal e o ganês Ofori marcaram os golos dos gansos, aos 38 e 77 minutos.
David PereiraLusa
Publicado a
Atualizado a

Quatro dias depois de ter conquistado a Taça de Portugal, o Torreense foi esta quinta-feira, 28 de maio, derrotado pelo Casa Pia em Rio Maior (0-2), na segunda mão do play-off, e disse adeus ao sonho de juntar o troféu à subida à I Liga.

Depois do 0-0 no primeiro jogo, em Torres Vedras, o espanhol Larrazabal e o ganês Ofori marcaram os golos dos gansos, aos 38 e 77 minutos, respetivamente, garantindo a quinta presença consecutiva no principal escalão, que se soma à estreia em 1938/39.

Os lisboetas, 16.ºs e antepenúltimos da I Liga, impuseram-se frente ao Torreense, que vai disputar a fase de liga da Liga Europa de 2026/27 graças à inédita conquista da Taça de Portugal, frente ao Sporting, no domingo, por 2-1, após prolongamento.

O Torreense procurava juntar-se na subida ao primeiro escalão a Marítimo e Académico de Viseu, que o precederam na classificação da II Liga, para uma sétima vez no primeiro escalão, 34 anos depois.

O emblema torriense foi despromovido nas últimas três vezes que esteve na divisão principal, em 1991/92, 1964/65 e 1958/59, esta última após três presenças seguidas.

Torreense vai jogar Liga Europa estando na II Liga. Casa Pia mantém-se entre os grandes
Torreense faz história no Jamor e vence Sporting após prolongamento para conquistar Taça inédita
I Liga
Casa Pia
Torreense
Diário de Notícias
www.dn.pt