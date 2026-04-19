Ténis: Safiullin conquista Oeiras Open 3 com vitória clara sobre Royer na final

O russo Roman Safiullin conquistou este domingo o Oeiras Open 3, disputado no Complexo de Ténis do Jamor, ao vencer na final o francês Valentin Royer em dois sets, por 6-1 e 6-2, num encontro resolvido em apenas 65 minutos.Atual 226.º classificado do ranking ATP e antigo número 36 mundial, Safiullin apresentou-se em excelente nível na decisão do challenger de categoria 125 e dominou praticamente todo o encontro frente ao primeiro cabeça de série, que ocupa atualmente a 70.ª posição mundial aproximada. O tenista russo confirmou assim a recuperação competitiva após uma paragem prolongada devido a lesão no cotovelo na época passada.Este foi o sétimo título da carreira de Safiullin no circuito ATP Challenger Tour e o mais importante conquistado em terra batida. O jogador já tinha vencido anteriormente um torneio da mesma categoria em Bratislava, em 2024, então em piso rápido.No percurso até à final no Jamor, Safiullin eliminou quatro tenistas portugueses: João Dinis Silva na fase de qualificação e, já no quadro principal, Tiago Torres, Jaime Faria e Henrique Rocha, antes de confirmar o triunfo no encontro decisivo frente a Royer.Com esta vitória, o russo reforça o regresso a um nível competitivo elevado e soma um título relevante numa fase em que procura recuperar posições no ranking mundial..Centros de alto rendimento vão sofrer obras, mas Jamor não entra nas contas