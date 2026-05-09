Tiro: Maria Inês Barros termina em sexto lugar na Taça do Mundo de Almaty

A portuguesa Maria Inês Barros alcançou este sábado o sexto lugar na prova de fosso olímpico da Taça do Mundo de tiro com armas de caça, disputada em Almaty, no Cazaquistão, confirmando mais uma prestação sólida a nível internacional.Depois de concluir a fase de qualificação na sétima posição, a atleta lusa garantiu presença na final, reservada às melhores atiradoras da competição. Já na decisão, Maria Inês Barros terminou na sexta posição, ao acertar nove dos primeiros 15 pratos, num concurso muito competitivo e marcado pelo elevado nível exibido pelas principais favoritas.A vitória pertenceu à australiana Penny Smith, que realizou uma final irrepreensível, ao atingir os 30 pratos possíveis sem qualquer falha. A espanhola Fatima Galvez garantiu o segundo lugar, com 25 acertos em 30 pratos, enquanto a eslovaca Zuzana Stefecekova fechou o pódio, ao terminar com 21 pratos certeiros em 25 tentativas.A prestação de Maria Inês Barros confirma a consistência da olímpica portuguesa nas grandes competições internacionais, numa temporada em que continua a somar presenças em finais e a afirmar-se entre a elite mundial da disciplina de fosso olímpico.