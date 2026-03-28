Tiger Woods libertado sob fiança após ser detido no local de um acidente por suspeita de conduzir alcoolizado

Tiger Woods foi libertado sob fiança esta sexta-feira, 27 de março, horas depois de ter sido detido no local de um acidente por suspeita de condução sob efeito de álcool, após o seu Land Rover ter embatido num camião e capotado.O golfista de 50 anos foi acusado de conduzir embriagado após o incidente em Jupiter Island, no estado norte-americano de Florida. O xerife do condado de Martin, John Budensiek, disse que a viatura de Woods capotou depois de tentar ultrapassar um camião numa estrada estreita de duas faixas. O veículo embateu num reboque, despistou-se e parou virado ao contrário após deslizar pela estrada.O camião estava a reduzir a velocidade para entrar numa garagem quando Woods se aproximou a alta velocidade, numa estrada com um limite de 48 km/h, adiantou o xerife. O golfista, que seguia sozinho na viatura, conseguiu sair da mesma pelo lado do pendura, tendo apresentado sinais de embriaguez. As autoridades disseram, porém, que o teste do alcoolímetro não detetou álcool no organismo, o que leva os investigadores a acreditar que a embriaguez se deveu a medicamentos ou drogas, mas nenhuma substância foi encontrada no veículo. Woods recusou-se a fazer o exame à urina e foi acusado de conduzir sob o efeito do álcool com danos materiais e recusa em submeter-se a um teste legal.Apesar do aparato do acidente, ninguém ficou ferido. Entretanto, Donald Trump já reagiu, tendo dito que se sentiu "muito mal" ao saber da notícia do acidente do "amigo próximo" Tiger Woods. "Está em dificuldades. Houve um acidente e é tudo o que sei. É um amigo muito próximo... uma pessoa incrível, um homem incrível", afirmou numa conferência de imprensa em Miami. Woods confirmou no ano passado que estava numa relação amorosa com Vanessa Trump, ex-nora de Trump.Este acidente não é um caso isolado na vida de Woods, que em fevereiro de 2021 ficou gravemente ferido nos membros inferiores quando o seu SUV se despistou numa estrada costeira de Los Angeles a alta velocidade, tendo os médicos considerado a amputação. Já em 2017 havia sido detido por conduzir sob o efeito de álcool ou drogas, depois de a polícia do sul da Flórida o ter encontrado a dormir ao volante de um veículo danificado. Antes, em 2009, bateu com o seu SUV numa árvore em frente à sua casa em Windermere, na Florida, tendo ficado ferido. O golfista tem disputado poucos torneios nos últimos anos, uma vez que tem estado a recuperar de múltiplas lesões e cirurgia, tendo já sido operado sete vezes à coluna. O último evento oficial em que competiu foi em julho de 2024.Woods inscreveu-se no US Senior Open deste ano, mas ainda não confirmou a sua participação, permanecendo também incerta a sua disponibilidade para o Masters do próximo mês, no Augusta National Golf Club.Com 82 vitórias no PGA Tour, Woods está empatado com Sam Snead como o jogador com mais vitórias na história, tendo conquistado o seu último major no Masters de 2019, o seu quinto título em Augusta.