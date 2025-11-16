Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Ticha Penicheiro: “Ser basquetebolista era o sonho e foi o melhor trabalho que alguma vez tive”
Paulo Spranger
Desporto

Ticha Penicheiro: “Ser basquetebolista era o sonho e foi o melhor trabalho que alguma vez tive”

A primeira portuguesa a jogar na WNBA fala ao DN da “responsabilidade” que é ser agente de jogadoras e como Clara Silva “tem tudo” para ser a próxima a entrar na liga de basquetebol dos EUA.
Isaura Almeida
Ticha Penicheiro
WNBA
basquetebol feminino

