Tiago Torres elimina número 30 do ranking mundial e delira com apuramento para a 3.ª ronda do Estoril Open

O dia 22 de julho de 2026 ficará gravado na história do Estoril Open, como o dia em que Tiago Torres, atual 427 do ranking mundial eliminou Alejandro Tabilo, número 30 do ranking mundial. “Vou-me repetir, mas... eu cresci a ver este torneio. Poder jogá-lo é um sonho tornado realidade, e estar nos quartos de final. Jogar já é por si só uma coisa brutal, estar nos oito melhores jogadores do torneio é inesquecível e emocionante. Estou a delirar”, disse o tenista no final da histórica vitória. Ele que um dia disse antes de um jogo que “o mundo está cheio de vencedores no papel”, mostrou que isso é válido sempre que entra em court. Não jogava um quadro principal de um torneio ATP há mais de cinco anos, mas tem usufruído e bem do wild card recebido. Tiago Torres já tinha feito história ao vencer na estreia, eliminando Nikoloz Basilashvili, por 6-4 e 6-2... e depois de estar a perder por 4-1. Com humildade confessou que no início desse encontro temeu “passar vergonha” na estreia e por isso optou por “dar show”, acabando por vencer o 130° do ranking e antigo top 20 mundial, após cerca de hora e meia de jogo..Na segunda ronda o show foi ainda maior e eliminou o número 30 do Mundo. "Na segunda-feira tinha 500 mensagens, hoje hão de ser outras 500. Peço desculpa a quem não responder, mas preciso de um tempo para mim. Vou continuar a ser eu mesmo, para a semana estou novamente a jogar os torneios do meu nível, digamos assim portanto não vai mudar nada, vou continuar humilde”, disse, lembrando que ainda há três semanas estava a jogar um torneio future.Nos quartos-de-final do Millennium Estoril Open, Tiago Torres vai enfrentar o francês Hugo Gaston, 109° classificado do ranking , mas sem pressão: “Nem pensava jogar o qualifying e neste momento estou nos quartos de final. É bom também ter um dia para descansar, e perceber o que está a acontecer. Portanto é bom digerir tudo e na sexta dar o meu melhor”.Faz parte do Ace Team, uma academia de ténis, em Alfragide, na zona de Lisboa, que tem acompanhado no crescimento competitivo, no regresso a Portugal, após quatro anos nos Estados Unidos, onde competiu na 1.ª divisão universitária pela UTSA. Com a melhor vitória da carreira, o tenista tornou-se o quarto português a alcançar uns quartos de final deste torneio, depois de João Sousa, João Domingues e Nuno Borges, e tem garantida a entrada no top-350 mundial (331°).Para já, Tiago Torres é o único tenista português garantido nos quartos-de-final, mas ainda poderá ter a companhia de Jaime Faria, que joga hoje a segunda ronda do torneio, diante do peruano Gonzalo Bueno, vindo da qualificaçãoNuno Borges eliminadoJá Nuno Borges foi eliminado nos oitavos de final, depois de perder com o argentino Roman Andrés Burruchaga, em três sets. Depois de ter chegado aos quartos em 2024 e 2025 (o torneio tinha o estatuto de challenger), o número 1 nacional e 48.º do ranking mundial perdeu com Burruchaga (60.º), por 6-1, 4-6 e 6-3, em duas horas e 11 minutos.Nos quartos de final, Burruchaga vai defrontar o vencedor do encontro entre o belga Alexander Blockx (38.º), quarto cabeça de série, e o lucky loser francês Kyrian Jacquet.A jornada de quinta-feira arranca ao meio dia com o duelo entre Pablo Carreno Busta e Luca Van Assche, mas o ponto alto será a estreia de Andrey Rublev, o primeiro cabeça de série do torneio que irá enfrentar o lucky looser Timofey Skatov.isaura.almeida@dn.pt