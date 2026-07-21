Tiago Pereira eliminado na primeira ronda do Estoril Open

O tenista português Tiago Pereira, que recebeu um wild card, foi hoje, 21 de julho, eliminado na primeira ronda do Estoril Open, depois de perder com o peruano Gonzalo Bueno, vindo da qualificação.A fazer a sua estreia num quadro de singulares do circuito ATP, Tiago Pereira (371.º) perdeu com Gonzalo Bueno (180.º), por 6-3, 1-6 e 7-6 (7-5), em duas horas e 18 minutos, num encontro em que chegou a dispor de um match point.Na próxima ronda, Gonçalo Bueno vai defrontar o vencedor do encontro entre o português Jaime Faria (88.º) e o neerlandês Botic van de Zandschulp (55.º), que se defrontam no último encontro do dia do court central do Clube de Ténis do EstorilAinda hoje Tiago Pereira vai juntar-se a Frederico Silva para disputar a primeira eliminatória de pares, frente aos mexicanos Santiago Gonzalez e Miguel Reyes-Varela..Estoril Open regressa ao circuito ATP com dois portugueses no quadro principal.Tenista Tiago Pereira conquista primeiro título challenger de pares no Maia Open