Tenista Tiago Pereira conquista primeiro título challenger de pares no Maia Open

O jovem algarvio, de 21 anos, e o parceiro conseguiram contrariar o favoritismo do francês Theo Arribage (campeão em título ao lado de Francisco Cabral) e do sérvio Nino Serdarusic.
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O tenista português Tiago Pereira conquistou neste sábado, 29 de novembro, o primeiro título challenger de pares, ao lado do búlgaro Alexader Donski, no Maia Open, torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour, disputado no Complexo de Ténis da Maia.

O jovem algarvio, de 21 anos, e o parceiro conseguiram contrariar o favoritismo do francês Theo Arribage (campeão em título ao lado de Francisco Cabral) e do sérvio Nino Serdarusic, primeiros cabeças de série, e venceram o duelo final nos courts de terra batida da Maia em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-5).

Depois de ter sido finalista em Barletta, este ano, e em Segóvia, em 2024, Tiago Pereira alcançou o primeiro troféu challenger da carreira no último torneio da temporada e a jogar em casa.

Na competição de singulares, o qualifier eslovaco Andrej Martin, número 393 no ranking ATP, derrotou o francês Lilian Marmousez (355.º ATP), também oriundo da fase de qualificação, em três partidas, por 3-6, 6-3 e 6-2.

Martin marcou encontro na final de domingo com o austríaco Elmer Moller (147.º ATP), terceiro pré-designado, que eliminou o espanhol Daniel Mérida (170.º ATP), com os parciais de 6-3 e 6-4.

