Tenista Tiago Pereira conquista primeiro título challenger de pares no Maia Open

O tenista português Tiago Pereira conquistou neste sábado, 29 de novembro, o primeiro título challenger de pares, ao lado do búlgaro Alexader Donski, no Maia Open, torneio de categoria 100 do ATP Challenger Tour, disputado no Complexo de Ténis da Maia.O jovem algarvio, de 21 anos, e o parceiro conseguiram contrariar o favoritismo do francês Theo Arribage (campeão em título ao lado de Francisco Cabral) e do sérvio Nino Serdarusic, primeiros cabeças de série, e venceram o duelo final nos courts de terra batida da Maia em dois sets, pelos parciais de 6-2 e 7-6 (7-5).Depois de ter sido finalista em Barletta, este ano, e em Segóvia, em 2024, Tiago Pereira alcançou o primeiro troféu challenger da carreira no último torneio da temporada e a jogar em casa.Na competição de singulares, o qualifier eslovaco Andrej Martin, número 393 no ranking ATP, derrotou o francês Lilian Marmousez (355.º ATP), também oriundo da fase de qualificação, em três partidas, por 3-6, 6-3 e 6-2.Martin marcou encontro na final de domingo com o austríaco Elmer Moller (147.º ATP), terceiro pré-designado, que eliminou o espanhol Daniel Mérida (170.º ATP), com os parciais de 6-3 e 6-4.