Seleção de futebol sub-17 é recebida com festa em Lisboa

A seleção portuguesa de futebol sub-17 aterrou no início da tarde deste sábado, 29 de novembro, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois de conquistar o título mundial inédito na quinta-feira (28), em Doha. A equipa, que venceu a Áustria por 1-0 na final, foi recebida por centenas de adeptos e familiares que encheram a zona de chegadas.Os jogadores seguiram depois num autocarro panorâmico rumo a Belém, cantando o hino nacional enquanto festejavam a conquista. Já no autocarro, Rafael Quintas, atleta do Benfica e capitão da equipa, falou ao Canal 11.“É um momento incrível para nós”, afirmou, antes de sublinhar a importância do apoio recebido: “São os adeptos que são muito importantes para nós, que nos apoiaram toda esta jornada no Campeonato do Mundo e queremos continuar a festejar com eles agora.” O jovem médio explicou ainda o alívio do regresso: “Um mês e pouco fora. É muito tempo e agora queremos aproveitar com os nossos". Também ao Canal 11, Matheus Mide, médio do FC Porto e eleito melhor jogador do torneio, descreveu o que sentiu ao sagrar-se campeão. “Este mundial foi a coisa mais feliz da minha vida. Eu não sei exprimir o que estou a sentir, acho que ainda não percebi bem o que aconteceu”, afirmou. “Sinto que trabalhei muito bem nesse mundial, mas se não fosse o trabalho da equipa, não seria possível. É uma equipa muito especial”.Anísio Cabral, autor do golo do título na final e melhor marcador português no torneio, foi igualmente muito festejado pelos adeptos. Em declarações ao Canal 11, disse: “A final foi perfeita, jogámos com coração, jogámos com alma e representámos Portugal da melhor maneira possível. agora é aproveitar ao máximo, isso é só uma vez na vida.”Já o treinador, Bino Maçães, destacou o percurso da equipa ao longo dos últimos anos. “É um privilégio, um orgulho, depois de tudo que nós passamos nos últimos três anos. Depois de ganhar o Campeonato da Europa, repetimos o desempenho no Campeonato do Mundo, com tanto tempo longe de casa, jogos difíceis, e os jogadores tiveram uma grande capacidade de recuperação e representaram Portugal da melhor forma.”Da receção no aeroporto, os campeões do mundo seguem agora para Belém, onde serão recebidos pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, antes de rumarem à Cidade do Futebol, em Oeiras..Portugal vence a Áustria e sagra-se campeão mundial de sub-17 (veja o golo).Anísio Cabral foi herói e 34 anos depois Portugal voltou a ser campeão do Mundo