Tiago Abiodun e Mariana Santa Comba levam Portugal ao pódio europeu em Gondomar

Portugal voltou a celebrar um pódio nos Campeonatos da Europa de Jovens de Ténis de Mesa, que decorrem em Gondomar, com Tiago Abiodun e Mariana Santa Comba a conquistarem a medalha de bronze na prova de pares mistos de sub-19. A dupla portuguesa garantiu um lugar entre as quatro melhores da competição e assegurou a segunda medalha nacional nesta edição do Europeu.O acesso à final esteve muito perto de acontecer. Nas meias-finais, os portugueses enfrentaram os romenos Robert Istrate e Bianca Mei Rosu e venderam cara a derrota, acabando por ceder por 3-2, num encontro decidido apenas na quinta partida. Tiago Abiodun e Mariana Santa Comba venceram o segundo parcial por 13-11 e o quarto por 11-9, mas os adversários foram mais fortes nos restantes parciais, triunfando por 11-5, 11-6 e 11-7 para garantir um lugar na final.Sem disputa pelo terceiro lugar nesta competição, a presença nas meias-finais valeu automaticamente a medalha de bronze aos portugueses, que confirmaram o excelente percurso realizado ao longo da prova.Com este resultado, Portugal passa a somar 42 medalhas na história dos Campeonatos da Europa de Jovens de ténis de mesa: 11 de ouro, cinco de prata e 26 de bronze. A distinção conquistada por Tiago Abiodun e Mariana Santa Comba reforça o bom momento vivido pelo ténis de mesa português nos escalões de formação e constitui mais um motivo de celebração para a seleção nacional perante o público de Gondomar, que tem acompanhado de perto o desempenho dos atletas portugueses.