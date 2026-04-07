Terminou a maldição. Aaron Ramsey coloca o ponto final na carreira aos 35 anos

Aaron Ramsey anunciou esta terça-feira, dia 7 de abril, a sua retirada do futebol profissional. "Esta não foi uma decisão fácil. Depois de pensar muito, decidi retirar-me do futebol", anunciou o jogador de 35 anos, numa publicação nas suas redes sociais. Estava sem clube desde que rescindiu contrato com o clube mexicano Pumas, em novembro do ano passado.O jogador galês ficou conhecido por uma estranha "maldição": vários dos seus golos eram seguidos pela morte de uma celebridade nos dias seguintes.O médio começou a carreira no Cardiff City antes de seguir para o Arsenal, clube que representou em 369 jogos, tendo marcado 64 golos e oferecido 60 golos a colegas de equipa. A passagem pelos gunners foi marcada por lesões e problemas físicos e a conquista de três Taças de Inglaterra e duas Supertaças.Isso não o impediu de estar 11 anos no Arsenal antes de rumar para a Juventus, onde passou duas temporadas e ganhou uma Serie A e uma Taça de Itália. Mais tarde, esteve emprestado aos escoceses do Rangers, tendo alcançado uma final da Liga Europa, e ao Nice.Posteriormente, retornou ao Cardiff e representou o Pumas, pelo qual realizou o último encontro em 28 de setembro do ano passado.A nível internacional, Ramsey é considerado um dos melhores futebolistas da história do País de Gales, com 86 encontros e 21 golos, além de ter participado em três fases finais de grandes competições, incluindo o Euro2016, no qual os galeses defrontaram Portugal nas meias-finais, tendo ainda sido eleito para a melhor equipa do torneio.Pela seleção galesa jogou ainda no Euro2020 e no Mundial2022, sendo que o último encontro aconteceu em 09 de setembro, diante de Montenegro, para a Liga das Nações.Com Lusa