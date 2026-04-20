Equipa do Benfica que terminou o campeonato 1977-78 sem qualquer derrota, mas ficou em segundo lugar.
Equipa do Benfica que terminou o campeonato 1977-78 sem qualquer derrota, mas ficou em segundo lugar.FOTO: DR
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Terminar o campeonato invicto sem ser campeão? É raro, mas já aconteceu... até ao Benfica

Em 1977-78, os encarnados então comandados pelo inglês John Mortimore terminaram a I Divisão sem derrotas, em segundo lugar, com os mesmos 51 pontos do campeão FC Porto. Mas há outros casos no mundo.
David Pereira
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Após o vencer o dérbi de Alvalade, teoricamente o jogo mais exigente até ao final da época, mas com uma desvantagem pontual de sete pontos para o líder FC Porto, o Benfica está na iminência de concluir o campeonato invicto não sendo campeão. Após 30 jornadas, as águias somam 21 vitórias e nove empates.

Embora seja um fenómeno raro, a equipa orientada por José Mourinho não seria a primeira não campeã invicta da história do futebol português. E nem sequer da história do clube. Tudo porque em 1977-78, os encarnados então comandados pelo inglês John Mortimore e com craques como Nené, Chalana, Vítor Baptista, Humberto Coelho, Toni, Eurico, Pietra e Manuel Bento terminaram a I Divisão em segundo lugar, com os mesmos 51 pontos em 30 jornadas (cada vitória ainda valia apenas dois pontos) que o campeão FC Porto, mas com desvantagem no critério da diferença entre golos marcados e sofridos. Curiosamente, o Benfica somou nessa temporada precisamente 21 triunfos e nove igualdades, tal como agora, mas na presente época ainda faltam disputar quatro rondas.

Perugia imitou águias na época seguinte

Na temporada seguinte, em 1978-79, aconteceu o mesmo em Itália: O Perugia terminou o campeonato invicto, com 11 vitórias e 19 empates em 30 jornadas, mas não foi além do segundo lugar. Tudo porque o AC Milan somou mais três pontos.

Anos depois, em 1985-86, o Galatasaray treinado pelo alemão Jupp Derwall também viu a sua invencibilidade ser insuficiente para a conquista do título na Turquia. Até somou os mesmos 56 pontos que o campeão Besiktas, mas ficou atrás devido à diferença de golos, tendo averbado 20 vitórias e 16 empates em 36 jornadas.

Já no século XXI, o Estrela Vermelha de Belgrado, com o malogrado jogador português Lucas na equipa, terminou a edição de 2007-08 do campeonato sérvio com 21 vitórias e 12 empates em 33 jornadas, mas não foi além da segunda posição, a cinco pontos do campeão Partizan.

Também na liga saudita, que agora tem mais visibilidade devido a Cristiano Ronaldo, já houve um não campeão invicto. Aconteceu em 2014-15, quando o Al-Ahli, com Bruno César (antigo jogador de Benfica e Sporting) na equipa, somou 17 triunfos e nove igualdades nas 26 rondas do campeonato, tendo somado 60 pontos, menos quatro que o campeão Al Nassr.

Apenas três campeões invictos em Portugal

Se o Benfica terminar o campeonato invicto, tornar-se-á na quinta equipa da I Divisão a consegui-lo.

Além dos encarnados em 1977-78, houve outras três equipas a concluir a prova sem derrotas... mas com o título nacional no bolso: o Benfica de Jimmy Hagan em 1972-73, o FC Porto de André Villas-Boas em 2010-11 e o FC Porto de Vítor Pereira em 2012-13.

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