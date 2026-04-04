Tensão entre FC Porto e Sporting. "O Benfica beneficiar? Não consigo entender em quê", diz Mourinho

José Mourinho garantiu, este sábado, 4 de abril, que não vê o Benfica ser beneficiado no campeonato, afastando a ideia de que as tensões entre Sporting e FC Porto possam favorecer os encarnados. Na antevisão ao jogo com o Casa Pia, da 28.ª jornada da I Liga na próxima segunda-feira (6), o treinador foi direto.“O Benfica beneficiar? Não consigo entender em quê", começou por dizer o treinador. “Erros a nosso favor? Ainda não aconteceu. E espero que não aconteça. Mas se eventualmente acontecer, vou sair e dizer que a minha equipa foi beneficiada”, afirmou.O treinador abordou ainda a polémica recente em torno da arbitragem, nomeadamente após o Sporting 4 - 2 Santa Clara na sexta-feira (3) - quando o Benfica publicou nas redes sociais "Já não há vergonha", alinhando com a posição do clube. “Num mundo de ‘puxa-saco’, também vou ser: concordo a 100 por cento com o meu presidente”, afirmou, evitando alongar-se sobre o tema.Sobre o encontro de segunda-feira, Mourinho espera dificuldades frente a uma equipa que tem vindo a crescer. “O Casa Pia tem recuperado muito bem desde que o novo mister chegou. Tem uma identidade de jogo muito própria, capaz de criar dificuldades às equipas mais fortes”, disse, alertando para a capacidade dos lisboetas em explorar o erro adversário. No plano físico, Leandro Barreiro é a principal dúvida. O médio regressou das seleções com problemas e ainda não treinou. “Vai hoje ao campo pela primeira vez e obviamente condicionado. Amanhã decidiremos se está em condições”, explicou Mourinho, confirmando também a ausência de Aursnes.Já questionado sobre o futuro de Nicolás Otamendi, indicou que a continuidade do capitão depende sobretudo do próprio jogador. “A decisão da permanência está mais nas mãos do jogador do que do Benfica”, referiu, acrescentando que o clube está preparado para um eventual cenário de saída.O treinador ainda deixou elogios a António Silva e Tomás Araújo, outros nomes da posição do argentino, assumindo que gostaria de contar com ambos na próxima época, embora reconheça a realidade do mercado."Claro que gostava de contar com os dois, o Presidente sabe disso, mas também sei em que ano é que estou e não é nos anos 60. A realidade do mercado é diferente", pontuou. “Se o Benfica quiser vender um jogador importante, não será um drama. Terei que aceitar e organizar-me de outra maneira”, concluiu..Mourinho admite que derrota com dragões afastará Benfica da luta pelo título. FC Porto é uma equipa “muito difícil de jogar contra”.Sporting ultrapassa Santa Clara na primeira parte, depois pensou no Arsenal e apanhou susto (veja os golos)