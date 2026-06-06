A tenista Mirra Andreeva, vencedora do Roland Garros de 2026.
A tenista Mirra Andreeva, vencedora do Roland Garros de 2026. Foto: Roland Garros/X
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Tenista russa Mirra Andreeva conquista Roland Garros pela primeira vez aos 19 anos (com vídeo)

Jovem atleta venceu a polaca Maja Chwalinska em dois sets e tornou-se a mais jovem campeã do torneio desde Monica Seles neste sábado, 6 de junho.
Nuno Tibiriçá
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A tenista russa Mirra Andreeva, de 19 anos, conquistou este sábado, 6 de junho, o primeiro título de Grand Slam da carreira ao vencer a final feminina da Roland Garros, em Paris. A número oito do mundo confirmou o favoritismo diante da polaca Maja Chwalinska, oriunda da fase de qualificação, impondo-se em dois sets, por 6-3 e 6-2.

Numa final entre duas estreantes, Andreeva assumiu o controlo do encontro depois de um início equilibrado e venceu 10 dos últimos 12 jogos da partida para fechar o triunfo em pouco mais de uma hora.

O título em Paris é o primeiro troféu do Grand Slam da carreira da tenista russa, que já tinha vencido este ano os torneios de Adelaide e Linz e sido finalista do WTA 1000 de Madrid.

Aos 19 anos, Andreeva torna-se a mais jovem campeã de Roland-Garros desde Monica Seles, que venceu o torneio parisiense em 1992. O título coroou uma campanha de consagração de uma das principais figuras da nova geração do ténis feminino, após uma cruzada em que perdeu apenas um set durante todo o torneio.

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