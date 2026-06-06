Tenista russa Mirra Andreeva conquista Roland Garros pela primeira vez aos 19 anos (com vídeo)

A tenista russa Mirra Andreeva, de 19 anos, conquistou este sábado, 6 de junho, o primeiro título de Grand Slam da carreira ao vencer a final feminina da Roland Garros, em Paris. A número oito do mundo confirmou o favoritismo diante da polaca Maja Chwalinska, oriunda da fase de qualificação, impondo-se em dois sets, por 6-3 e 6-2.Numa final entre duas estreantes, Andreeva assumiu o controlo do encontro depois de um início equilibrado e venceu 10 dos últimos 12 jogos da partida para fechar o triunfo em pouco mais de uma hora. .O título em Paris é o primeiro troféu do Grand Slam da carreira da tenista russa, que já tinha vencido este ano os torneios de Adelaide e Linz e sido finalista do WTA 1000 de Madrid.Aos 19 anos, Andreeva torna-se a mais jovem campeã de Roland-Garros desde Monica Seles, que venceu o torneio parisiense em 1992. O título coroou uma campanha de consagração de uma das principais figuras da nova geração do ténis feminino, após uma cruzada em que perdeu apenas um set durante todo o torneio..Jaime Faria esteve perto de fazer história em Roland Garros mas acabou por ceder em cinco sets frente a Tiafoe.Roland Garros. Nuno Borges eliminado por Andrey Rublev na terceira ronda