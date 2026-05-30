Jaime Faria esteve perto de fazer história em Roland Garros mas acabou por ceder em cinco sets frente a Diafoe

Jaime Faria esteve perto de fazer história este sábado (30 de maio) em Roland Garros e tornar-se o primeiro tenista português a apurar-se para a quarta ronda (oitavos de final) do mítico torneio francês de terra batida, um dos quatro principais torneios (majors) que compõem o Grand Slam do circuito mundial de ténis.O tenista lisboeta, de 22 anos e 115.º do ranking ATP, esteve a vencer por dois sets a zero frente ao norte-americano Francis Tiafoe, um dos cabeças de série (19º) do torneio parisiense e 22º jogador da hierarquia mundial, e conseguiu mesmo um break de vantagem no terceiro set que o deixou a vencer por 4-3 e com serviço para abrir dois jogos de vantagem. No entanto, foi esse o ponto de viragem no encontro, com Dafoe a fazer valer a sua experiência para devolver o break ao português e arrancar aí para um triunfo em cinco sets, por 4-6, 6-7 (2), 7-6 (4), 6-1 e 6-2, ao fim de quatro horas. Faria termina assim o seu percurso na terra batida de Paris, depois de ter ultrapassado as qualificações e de ter deixado já pelo caminho, no quadro principal, o canadiano Denis Shapovalov e o alemão JL Struff, o que lhe valerá uma reentrada no top 100 do ranking ATP. Nos oitavos de final, Diafoe terá agora pela frente o italiano Matteo Arnaldi, uma das surpresas desta edição, 105º jogador ATP que nesta terceira ronda deixou pelo caminho o belga Raphael Colignon também em cinco disputados sets.Até hoje, apenas dois tenistas portugueses na história conseguiram chegar à quarta ronda (oitavos de final) do quadro principal de singulares num torneio do Grand Slam: João Sousa e Nuno Borges.João Sousa conseguiu-o por duas vezes: foi o pioneiro ao atingir esta fase no US Open de 2018, onde foi travado por Novak Djokovic, e repetiu o feito no torneio de Wimbledon em 2019. Já Nuno Borges alcançou os oitavos de final no Open da Austrália de 2024. A partir de agora têm a companhia de Jaime Faria nesta proeza.