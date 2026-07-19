Tenista Francisco Cabral perde final de pares do torneio de Bastad

O tenista português Francisco Cabral, ao lado do francês Theo Arribage, perdeu hoje na final do torneio de Bastad, na Suécia, frente aos franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul. Primeiros cabeças de série do torneio sueco, Cabral e Arribage, 21.º classificado do ranking da variante, foram derrotados pelos segundos pré-designados, pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 14 minutos.O duo luso-francês, que reeditou em Bastad uma parceria estreada no final de 2024 e coroada com o título no challenger da Maia, não conseguiu converter nenhum dos quatro ‘breaks’ de que dispôs e salvou apenas um dos quatro que enfrentou.Fabien Reboul (24.º) e Sadio Doumbia (26.º), finalistas do Estoril Open em 2024, fizeram valer a sua maior experiência enquanto dupla para conquistarem o sétimo título em conjunto.Melhor especialista nacional da variante, o portuense de 29 anos, que ocupa atualmente o 25.º lugar da hierarquia mundial, procurava o seu sétimo título ATP, na 12.ª final disputada no circuito principal masculino de ténis.Esta foi a segunda final do ano para Cabral, que no início de 2026 se sagrou campeão em Brisbane, com o austríaco Lucas Miedler, com quem já tinha vencido em Gstaad (2025), Hangzhou (2025) e Atenas (2025).Melhor português de sempre nos rankings ATP – foi 19.º classificado em pares -, Cabral tem ainda no currículo títulos no Estoril Open, ao lado do compatriota e amigo Nuno Borges, com quem vai voltar a disputar a vertente de pares do torneio português, e Gstaad, em dupla com o bósnio Tomislav Brkic, ambos em 2022.