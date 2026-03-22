Técnico Artur Jorge troca o Catar pelo Brasil

O técnico Artur Jorge vai trocar o Catar pelo Brasil. A saída do Al-Rayyan foi anunciada este domingo, 22 de março, pelo próprio treinador. O próximo destino é o Brasil, para comandar o Cruzeiro."Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha carreira. Foi uma honra representar com seriedade e dedicação o Al Rayyan. Um clube grande, e de gente muito boa", começou por dizer Artur Jorge, numa publicação na rede social Instagram."Ao longo deste período, tive o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível e de partilhar o dia a dia com um grupo de jogadores que sempre demonstrou compromisso. Levo comigo a experiência, os desafios e o crescimento que esta etapa me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal. Sou grato pela oportunidade de ter desfrutado de um país acolhedor, com qualidade de vida única e gente amável", escreveu.. "Aos adeptos, à direção, aos atletas e a todos os que fazem parte do clube, deixo o meu sincero agradecimento pelo apoio e pela confiança. Desejo êxitos ao Al Rayyan e muito sucesso no futuro", acrescentou o treinador.A passagem pelo clube do Catar durou um ano e três meses. É a terceira vez consecutiva em que rescinde contrato antes do fim: Braga, Botafogo e Al-Rayyan. O novo desafio profissional do português marca o regresso do técnico ao Brasil, depois de já ter trabalhado com o Botafogo..Carlos Queiroz deixa seleção de Omã por mútuo acordo após oito meses.Do CEO ao diretor, do treinador ao capitão. Al Nassr é ‘made in’ Portugal\n