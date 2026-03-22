Artur Jorge está de regresso ao Brasil.
Artur Jorge está de regresso ao Brasil.FOTO: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL
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Técnico Artur Jorge troca o Catar pelo Brasil

É o retorno do técnico ao Brasil, que estava no Botafogo antes da passagem pelo Al-Rayyan.
Amanda Lima
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O técnico Artur Jorge vai trocar o Catar pelo Brasil. A saída do Al-Rayyan foi anunciada este domingo, 22 de março, pelo próprio treinador. O próximo destino é o Brasil, para comandar o Cruzeiro.

"Hoje chega ao fim um capítulo muito especial da minha carreira. Foi uma honra representar com seriedade e dedicação o Al Rayyan. Um clube grande, e de gente muito boa", começou por dizer Artur Jorge, numa publicação na rede social Instagram.

"Ao longo deste período, tive o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível e de partilhar o dia a dia com um grupo de jogadores que sempre demonstrou compromisso. Levo comigo a experiência, os desafios e o crescimento que esta etapa me proporcionou, tanto a nível profissional como pessoal. Sou grato pela oportunidade de ter desfrutado de um país acolhedor, com qualidade de vida única e gente amável", escreveu.

"Aos adeptos, à direção, aos atletas e a todos os que fazem parte do clube, deixo o meu sincero agradecimento pelo apoio e pela confiança. Desejo êxitos ao Al Rayyan e muito sucesso no futuro", acrescentou o treinador.

A passagem pelo clube do Catar durou um ano e três meses. É a terceira vez consecutiva em que rescinde contrato antes do fim: Braga, Botafogo e Al-Rayyan. O novo desafio profissional do português marca o regresso do técnico ao Brasil, depois de já ter trabalhado com o Botafogo.

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