Carlos Queiroz deixa seleção de Omã por mútuo acordo após oito meses

O treinador português Carlos Queiroz deixou o comando da seleção de futebol de Omã, tendo rescindido contrato por mútuo acordo com a federação daquele país, oito meses após ter assumido o cargo, anunciou o próprio. O anúncio foi realizado esta manhã, 22 de março.“Quero manifestar a minha profunda gratidão aos jogadores, à federação e ao apaixonado povo pela honra e privilégio de ter servido a seleção nacional de Omã. Estendo o agradecimento ao presidente e vice-presidente da federação pela confiança e liderança, e pela forma respeitosa e amigável como terminámos a nossa ligação por mútuo acordo”, informou o técnico, nas suas redes sociais.Queiroz, de 73 anos, tinha assumido o comando da seleção árabe em julho do ano passado, tendo disputado quarto partidas, duas das quais na fase de qualificação asiática para o Mundial2026, em que os omanitas falharam tanto o apuramento direto como a presença no play-off intercontinental.“Juntamente com os jogadores e o staff, demos o nosso melhor, tentando trazer sucesso, honra e prestígio ao país. Mantenho confiança e acredito convictamente que a seleção nacional de Omã terá um futuro brilhante e promissor”, publicou o técnico, que estava ligado à federação de Omã até ao verão deste ano.Em mais de três décadas de uma carreira iniciada em 1991, Omã foi a oitava seleção que Queiroz treinou, depois Emirados Árabes Unidos (1999), África do Sul (2000 a 2001), Colômbia (2019 a 2020), Portugal (1991 a 1993 e 2008 a 2010), Irão (2011 a 2019 e 2022), Egito (2021 a 2022) e Qatar (2023).A nível de clubes, foi adjunto de Alex Ferguson no Manchester United e orientou em seniores o Sporting, New York/New Jersey MetroStars (Estados Unidos), atual New York Red Bulls, o Nagoya Grampus (Japão) e o Real Madrid, tendo como ponto mais alto da carreira a conquista de dois mundiais de sub-20, então como selecionador do escalão em Portugal.