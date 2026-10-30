Taís Pina conquista segundo ouro de Grand Slam e confirma afirmação no judo mundial

Taís Pina conquistou esta sexta-feira o segundo ouro da carreira num Grand Slam de judo. Na final de -70 kg em Abu Dhabi, a portuguesa venceu a brasileira Kaillany Cardoso por ippon, com uma imobilização concluída a quatro segundos do fim. Foi a primeira medalha de Portugal nesta edição da competição.

A judoca do Sport Algés e Dafundo, 18.ª do ranking mundial, entrou na prova com isenção na primeira ronda. Depois venceu a azeri Sudaba Aghayeva por waza-ari, afastou a alemã Samira Bock por ippon nos quartos de final e superou a brasileira Luana Carvalho por yuko, no período de golden score, para chegar à luta pelo título. Na final, levou o combate para o solo e segurou a imobilização pelo tempo necessário para garantir a vitória.

O novo título prolonga uma trajetória internacional que ganhou força em 2024. Em março desse ano, Pina conquistou a medalha de prata no Grand Slam de Antália, depois de vencer cinco combates até à final. Dois meses mais tarde, venceu o Grand Slam do Cazaquistão, em Astana, ao derrotar a croata Lara Cvjetko. Em Abu Dhabi, voltou ao lugar mais alto do pódio e somou o segundo triunfo numa prova deste nível.

Aos 19 anos, qualificou-se para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 como 24.ª classificada do ranking de -70 kg e estreou-se na maior competição desportiva do mundo. A presença olímpica marcou uma nova etapa para uma atleta que, em 2023, já tinha conquistado quatro medalhas em provas de juniores e o bronze no Campeonato da Europa sub-23.

Pina voltou a subir ao pódio europeu sub-23 em 2025, com mais uma medalha de bronze, desta vez em Chisinau, na Moldávia. No mesmo ano, foi terceira classificada nos Jogos Mundiais Universitários e terminou em quinto lugar o Campeonato da Europa sénior, em Podgorica.

A campanha de 2026 já incluía outro pódio no circuito mundial: Taís Pina foi terceira no Grand Prix da Alta Áustria. Também alcançou o quinto lugar nos Grand Slams de Paris, Tbilisi e Budapeste. O ouro de Abu Dhabi acrescenta um novo resultado de destaque ao percurso da judoca da Amadora, que voltou a discutir os lugares de pódio entre as melhores da categoria.

A participação portuguesa em Abu Dhabi prossegue este sábado, último dia da competição, com Patrícia Sampaio, na categoria de -78 kg, Rochele Nunes, em +78 kg, e Jorge Fonseca, em -100 kg.