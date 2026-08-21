Taranto2026: Canoístas portugueses vencem séries e avançam diretamente para finais

Primeiros portugueses a competir no Parque Cimino, na cidade italiana de Taranto, Iago Bebiano e André Moreira venceram a sua série do K2 500, com o tempo de 1.34,25 minutos, batendo os italianos Giacomo Cinti e Alessio Campari por 69 centésimos e garantindo uma vaga direta na final.

“Correu muito bem. Sem dúvida que era o objetivo principal. […] Sabíamos que, em princípio, o nosso nível e o tempo que estávamos a fazer nos dariam hipótese de passar direto à final. Se não acontecesse, que fosse por mérito dos outros, mas felizmente conseguimos ganhar a nossa eliminatória”, disse Bebiano à agência Lusa.

Os franceses Telio le Petit e Noe Martin, terceiros a 1,67 segundos do duo luso, foram os outros canoístas que avançaram diretamente para a final de K2 500.

Melhores na sua série, os portugueses rejeitaram que o resultado de hoje equivalha a uma medalha na final de domingo.

“Não podemos achar assim. São as eliminatórias. Demos o melhor nesta prova, estamos contentes por ter passado, mas isso não indica que vamos certamente ser medalha, mas vamos sempre lutar pelas medalhas”, declarou Moreira.

Também Ana Brito se qualificou diretamente para a final no K1 500, ao dominar a sua série em 1.58,19 minutos, gastando menos 1,47 segundos do que a sérvia Zsofi Horvat e 2,83 do que a espanhola Cristina Franco-Escudero, as outras canoístas com apuramento direto.

“Hoje, o objetivo era ter boas sensações, fazer uma boa prova e preparar o máximo para a final, testar a pista, testar as adversárias”, resumiu a canoísta, que gosta de ser tratada como ‘Gabi’.

Quanto às expectativas para a final de domingo, Ana Brito admitiu que “obviamente” o objetivo é uma medalha.

“Já vim com esse objetivo antes de fazer a eliminatória, mas é passo a passo”, completou.

Último português a competir hoje no Mar Piccolo, Bruno Brasileiro foi o primeiro na sua série nos K1 1.000 metros, conquistando uma vaga direta na final.

“Eram três eliminatórias, só um atleta de cada eliminatória é que passava. A minha eliminatória, olhando para os atletas que estavam lá, vendo os nomes, considero que fosse a com mais qualidade. Mas acabei por vencer na mesma”, congratulou-se.

Sob o olhar da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, com quem viria mesmo a tirar uma fotografia no final da sua prova, o canoísta português impôs-se em 3.43,86 minutos, num dia em que se sentiu bem na água.

“Sei que se conseguir pôr em prova aquilo que tenho desenvolvido nos treinos, eu consigo vir aqui fazer uma muito boa prestação. Vendo aquilo que eu fiz na eliminatória, dá-me uma motivação extra para confiar e talvez seguir para a final com outra expectativa”, admitiu à Lusa.

No entanto, Bruno Brasileiro prefere não falar de medalhas, lembrando “cada coisa a seu tempo”.

“O que me preocupa não é a medalha em si, é a prestação. Eu quero fazer uma boa prova, quero conseguir pôr em prática aquilo que eu tenho estado a treinar. Este ano, já fiz várias finais de K1 1.000 metros, mas fui à final B. Esta é a primeira final A que eu consigo conquistar”, notou.

Se conquistar uma medalha na final de domingo, o canoísta ficará feliz, mas “essa será sempre uma consequência, não o objetivo em si”.

A 20.ª edição dos Jogos do Mediterrâneo arranca hoje oficialmente, com a Cerimónia de Abertura, e termina em 03 de setembro.