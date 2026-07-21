Portugal apresenta maior delegação de sempre para os Jogos do Mediterrâneo

Portugal vai apresentar a maior delegação de sempre nos Jogos do Mediterrâneo, que decorrem entre 21 de agosto e 3 de setembro, em Taranto, no sul de Itália. A Equipa Portugal será composta por 168 atletas, distribuídos por 30 modalidades, naquela que será a terceira participação nacional na competição, depois das presenças em Tarragona, em 2018, e Oran, em 2022.A lista divulgada pelo Comité Olímpico de Portugal inclui já os atletas de 25 modalidades, permanecendo por anunciar apenas as convocatórias das equipas de andebol, basquetebol 3x3, equestre, futebol feminino sub-18 e voleibol, que continuam dependentes da escolha final das respetivas federações.A comitiva integra 22 atletas com experiência olímpica, entre os quais se destacam nomes como Auriol Dongmo, Irina Rodrigues, Mariana Machado, João Coelho, Leandro Ramos, Pedro Buaró, Raquel Queirós, João Fernando, Ana Pinho Rodrigues, Camila Rebelo, Gabriel Lopes, João Costa, Fu Yu, Jieni Shao, João Pedro Monteiro, Joana Castelão, Inês Barros e Eduardo Marques. Arialis Martinez e Tatjana Pinto também já competiram em Jogos Olímpicos, embora em representação de outros Comités Olímpicos Nacionais.Depois de conquistar 24 medalhas em Tarragona 2018 e 25 em Oran 2022, Portugal parte agora para Taranto com a ambição de voltar a melhorar o registo alcançado na edição anterior..O presidente do Comité Olímpico de Portugal, Fernando Gomes, acredita que esta edição poderá assumir um papel importante na preparação do próximo ciclo olímpico. "Esta é a nossa terceira participação nos Jogos do Mediterrâneo. Já tivemos duas anteriores e estamos convencidos de que esta pode ser claramente uma antecâmara relativamente àquilo que vai acontecer em 2028", afirmou. Fernando Gomes destacou ainda a dimensão inédita da representação portuguesa, considerando que ela espelha o crescimento do movimento olímpico nacional. "É a maior delegação portuguesa nos Jogos do Mediterrâneo, são cerca de 168 atletas, 30 modalidades e estamos sinceramente muito convencidos de que poderá ser uma boa amostra daquilo que poderemos vir a fazer daqui a dois anos", referiu, numa alusão aos Jogos Olímpicos de Los Angeles. Sem assumir uma meta concreta de medalhas, o dirigente acredita que Portugal reúne condições para voltar a superar os resultados das duas anteriores participações. "Estamos convencidos que temos condições para melhorar esse desempenho. Mas, acima de tudo, aquilo que é importante é participar de uma forma digna, representar dignamente Portugal e, se possível, alcançar esses bons resultados que sirvam de mola aceleradora para aquilo que é o bem maior, que é a participação nos Jogos Olímpicos", afirmou. Ainda assim, Fernando Gomes não esconde a expectativa de ver a comitiva regressar de Itália com um novo máximo de pódios. "Estou convencido que alguns destes atletas irão trazer medalhas para Portugal. Esperamos que seja mais de 25, é isto que todos nós desejamos, mas, acima de tudo, estamos convencidos que vai ser uma participação e uma representação muito digna do desporto português em Taranto", acrescentou. A presença portuguesa em Taranto terá igualmente importância fora da competição. Portugal será o anfitrião dos Jogos Mediterrânicos de Praia de 2027, em Lagoa e Portimão, e uma equipa do Comité Olímpico de Portugal acompanhará a organização italiana para recolher experiência e identificar boas práticas. "De certeza absoluta que iremos ter alguns bons ensinamentos das práticas que vierem a ser seguidas", disse Fernando Gomes, revelando que Portugal apresentará oficialmente a edição de 2027 durante a Assembleia Geral dos Comités dos Jogos do Mediterrâneo. No final, o presidente do Comité Olímpico de Portugal deixou uma mensagem dirigida aos atletas, defendendo que o principal objetivo passa por representar o país da melhor forma. "Quando voltarem tenham a consciência de terem dado todo o seu melhor ao serviço da Equipa Portugal e ao serviço de Portugal", concluiu. Os Jogos do Mediterrâneo de Taranto vão reunir cerca de 5.000 atletas de 26 países e constituem uma das maiores competições multidesportivas do calendário internacional. Para Portugal, a edição de 2026 representa não apenas a oportunidade de alcançar o melhor resultado de sempre na prova, mas também de consolidar a preparação de vários atletas que apontam aos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028..Olímpicos e paralímpicos unidos na mesma Equipa Portugal rumo a Los Angeles 2028