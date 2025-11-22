Taça de Portugal. FC Porto segue para os 'oitavos' com vitória tranquila sobre Sintrense

O FC Porto venceu na receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, assegurando um lugar nos oitavos de final da prova.O triunfo dos 'dragões' não sofreu contestação, tendo chegado ao intervalo já com vantagem de um golo, anotado por Borja Sanz, aos 25 minutos, tendo Deniz Gül, aos 70, e Rodrigo Mora, aos 80, apontado os restantes tentos portistas.Veja os golos:.Taça de Portugal. Bis de Trincão em vitória tranquila do leão.Resistência do Atlético durou 73 minutos e foi quebrada à cabeçada por Ríos. Benfica nos oitavos da Taça