Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Rodrigo Mora fechou a contagem
Rodrigo Mora fechou a contagemMANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA
Desporto

Taça de Portugal. FC Porto segue para os 'oitavos' com vitória tranquila sobre Sintrense

Dragões venceram por 3-0, golos de Borja Sainz, Deniz Gul e Rodrigo Mora
DN/Lusa
Publicado a
Atualizado a

O FC Porto venceu na receção ao Sintrense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, assegurando um lugar nos oitavos de final da prova.

O triunfo dos 'dragões' não sofreu contestação, tendo chegado ao intervalo já com vantagem de um golo, anotado por Borja Sanz, aos 25 minutos, tendo Deniz Gül, aos 70, e Rodrigo Mora, aos 80, apontado os restantes tentos portistas.

Veja os golos:

Rodrigo Mora fechou a contagem
Taça de Portugal. Bis de Trincão em vitória tranquila do leão
Rodrigo Mora fechou a contagem
Resistência do Atlético durou 73 minutos e foi quebrada à cabeçada por Ríos. Benfica nos oitavos da Taça
FC Porto
Taça de Portugal
Sintrense

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt