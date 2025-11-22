Taça de Portugal. Bis de Trincão em vitória tranquila do leão

O Sporting venceu na receção ao Marinhense, do Campeonato de Portugal, por 3-0, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, e apurou-se para os oitavos de final da prova.O triunfo do detentor do troféu nunca esteve em dúvida, tendo a equipa 'leonina' chegado ao intervalo a vencer já por 2-0, com um 'bis' de Francisco Trincão, aos 29 e 38 minutos, tendo Luis Suárez, aos 81, ampliado para 3-0.Veja os golos:.Resistência do Atlético durou 73 minutos e foi quebrada à cabeçada por Ríos. Benfica nos oitavos da Taça