Resistência do Atlético durou 73 minutos e foi quebrada à cabeçada por Ríos. Benfica nos oitavos da Taça

O Benfica apurou-se para os oitavos de final da Taça de Portugal, mas teve de suar para bater o Atlético, da Liga 3, no Estádio do Restelo, casa emprestada dos alcantarenses.José Mourinho promoveu quatro substituições ao intervalo, na tentativa de emendar o 3x4x1x2 que apresentou na primeira parte, mas a resistência dos anfitriões durou até ao minuto 73, marcado pela estreia a marcar do médio colombiano Richard Ríos de águia ao peito, ao 22.º jogo. Fê-lo de cabeça, ao segundo poste, na sequência de um canto executado por Aursnes a partir da direita. .Logo a seguir, Pavlidis fez o 0-2 na conversão de um penálti a castigar falta sobre Leandro Barreiro. .Ao cair do pano, o guarda-redes do Atlético, Rodrigo Dias, defendeu um penálti de Otamendi.