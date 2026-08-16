Surto gastrointestinal no plantel do SC Braga adia jogo com o Gil Vicente

O encontro entre SC Braga e Gil Vicente, da segunda jornada da I Liga, foi adiado devido a um surto gastrointestinal no plantel bracarense, que deixou a equipa com apenas três guarda-redes e sete jogadores de campo disponíveis. A partida estava marcada para este domingo, às 20.30 horas, no Estádio Municipal de Braga, ficando agora a aguardar nova data e horário. A Liga Portugal confirmou oficialmente o adiamento, decidido por comum acordo entre os dois clubes.

Em comunicado, o SC Braga explicou que a decisão resulta de «um quadro de infeções gastrointestinais» que afeta o plantel e que começou a desenvolver-se durante a deslocação à Bulgária, tendo a situação evoluído «muito desfavoravelmente nas últimas 48 horas».

O clube minhoto revelou ainda que o estado dos jogadores foi avaliado presencialmente por uma delegada médica especialista em Saúde Pública e Medicina do Trabalho, que considerou que os sintomas condicionam a disponibilidade dos atletas afetados para competir nas próximas 48 a 72 horas.

A dimensão do problema deixou o SC Braga com apenas três guarda-redes e sete jogadores de campo disponíveis para o encontro com o Gil Vicente. O emblema arsenalista alertou igualmente para a possibilidade de surgirem novos casos nos próximos dias devido ao contacto entre os jogadores afetados e os restantes elementos do plantel.

Perante este cenário, o SC Braga contactou a Liga Portugal e o Gil Vicente para encontrar uma solução. No comunicado, os bracarenses destacaram «o compromisso que revelaram para com a verdade desportiva e a integridade da competição» e consideraram que o adiamento é a solução que melhor protege o campeonato.

«A decisão tomada é a que melhor serve o campeonato», sublinhou o SC Braga, elogiando a disponibilidade da Liga Portugal e do Gil Vicente para viabilizarem o adiamento. O clube considerou ainda que a forma como a situação foi resolvida constitui um exemplo que deverá prevalecer no futuro.

A Liga Portugal oficializou entretanto a alteração, explicando que, devido a um «surto gastrointestinal clinicamente comprovado» no plantel do SC Braga, o encontro foi adiado «por comum acordo de ambas as sociedades desportivas, com nova data e hora a definir oportunamente».

O Gil Vicente confirmou igualmente o adiamento e informou que dará posteriormente indicações aos adeptos relativamente à bilhética. O SC Braga fará o mesmo para os sócios e adeptos que já tenham adquirido ingresso e não possam comparecer quando for estabelecida a nova data do encontro.