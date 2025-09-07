Sudakov, ucraniano do Benfica, tem casa destruída no maior ataque com drones e mísseis da Rússia contra Kiev

A casa do jogador ucraniano Georgiy Sudakov, de 23 anos, que chegou ao Benfica vindo do Shakhtar Donetsk há apenas uma semana, ficou completamente destruída depois de ser atingida pelo maior ataque com drones e mísseis da Rússia contra Kiev desde o início da guerra na Ucrânia, na madrugada deste domingo, 7 de setembro.O futebolista partilhou nas redes sociais imagens da destruição. “Esta é a minha casa após a noite de hoje. Foram os shahed [modelo de drones utilizado pela Rússia]. A minha mulher, a minha filha e a minha mãe estavam em casa no momento”, escreveu Sudakov numa das publicações.A mulher do jogador está grávida de 39 semanas e a filha do casal tem apenas três anos de idade. As duas, além da mãe de Sudakov, escaparam sem ferimentos. No momento do ataque, o futebolista estava na Polónia ao serviço da seleção ucraniana..Segundo a Força Aérea ucraniana, o país conseguiu abater e neutralizar 747 drones e quatro mísseis de um total de 805 artefatos utilizados pela Rússia, mas houve nove impactos de mísseis e 56 ataques com drones em 37 locais de todo o país, tendo os detritos das armas caído em oito áreas. Pelo menos duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas.“Pela primeira vez, um edifício governamental foi danificado por um ataque inimigo, incluindo o telhado e os andares superiores”, disse a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, adiantando que o edifício “será restaurado, mas as vidas perdidas não podem ser recuperadas”.Georgiy Sudakov ainda não estreou pelo Benfica e, sendo a transferência para o clube português tão recente, a sua família ainda permanece na Ucrânia.A equipa reagiu em apoio ao seu jogador com uma publicação em que diz: "A família Benfiquista está contigo"..Na altura em que a Rússia invadiu a Ucrânia, em 2022, Sudakov era parte do elenco principal do Shakhtar Donetsk. Numa entrevista ao Soccer Bible publicada em maio, o futebolista revelou como ele e a mulher, então grávida da primeira filha do casal, escaparam dos primeiros ataques escondidos num bunker em Kiev.Vários líderes europeus, incluindo o governo português, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, condenaram publicamente este ataque e falaram no reforço das sanções contra Moscovo..Governo e líderes europeus deixam mensagens de apoio à Ucrânia após ataque que atingiu sede de governo.Ucrânia diz que maior ataque russo com drones desde início da guerra atingiu edifício governamental