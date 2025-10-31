Sporting volta a vencer o Alverca e pressiona rivais (veja os golos)

O Sporting venceu esta sexta-feira, 31 de outubro, o Alverca, por 2-0, em jogo da 10ª jornada da I Liga. Com este resultado, os leões igualaram o FC Porto na liderança do campeonato, embora os dragões só no domingo recebam o Sp. Braga, por sua vez, o Benfica, que este sábado visita o V. Guimarães, fica provisoriamente a quatro pontos dos bicampeões nacionais.Três dias depois de ter vencido o Alverca por 5-1 para a Taça da Liga, o Sporting sentiu desta vez mais dificuldades para conquistar os três pontos e a prova disso foi que ao intervalo se registava um empate a zero.Foi preciso esperar pelo minuto 68 para o grego Ioannidis abrir o marcador, de cabeça, na sequência de um canto marcado por Pedro Gonçalves. Apenas seis minutos depois foi a vez de Pedro Gonçalves acabar com as dúvidas com um grande golo de fora da área.Veja os golos:.Salvador Blopa, o mais jovem a bisar na estreia pelo Sporting.Sporting goleia Alverca e está na final four da Taça da Liga (Veja os golos)