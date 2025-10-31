Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Desporto

Sporting volta a vencer o Alverca e pressiona rivais (veja os golos)

Ioannidis e Pedro Gonçalves marcaram os golos do triunfo por 2-0, que coloca os leões em igualdade pontual com o FC Porto.
Carlos Nogueira
O Sporting venceu esta sexta-feira, 31 de outubro, o Alverca, por 2-0, em jogo da 10ª jornada da I Liga. Com este resultado, os leões igualaram o FC Porto na liderança do campeonato, embora os dragões só no domingo recebam o Sp. Braga, por sua vez, o Benfica, que este sábado visita o V. Guimarães, fica provisoriamente a quatro pontos dos bicampeões nacionais.

Três dias depois de ter vencido o Alverca por 5-1 para a Taça da Liga, o Sporting sentiu desta vez mais dificuldades para conquistar os três pontos e a prova disso foi que ao intervalo se registava um empate a zero.

Foi preciso esperar pelo minuto 68 para o grego Ioannidis abrir o marcador, de cabeça, na sequência de um canto marcado por Pedro Gonçalves.

Apenas seis minutos depois foi a vez de Pedro Gonçalves acabar com as dúvidas com um grande golo de fora da área.

Veja os golos:

I Liga
Sporting
Alverca

