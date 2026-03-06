Sporting vence Benfica e garante sexta presença consecutiva na final four na Liga dos Campeões de futsal

O Sporting garantiu esta sexta-feira, 6 de março, a sua sexta presença consecutiva na final four da Liga dos Campeões de futsal impondo-se ao Benfica por 7-4, na segunda mão dos quartos de final, recuperando da derrota averbada na casa dos campeões nacionais.No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os leões, que perderam por 4-3 no encontro da primeira mão, chegaram ao intervalo a vencer por 4-2, na sequência dos golos de Bernardo Paçó, no primeiro minuto, Bruno Pinto (03), de penálti, Wesley França (05) e Tomás Paçó (06), tendo Silvestre Ferreira (13) e Arthur (16) reduzido para os encarnados.O Benfica, que lidera a Liga portuguesa, igualou a eliminatória no primeiro minuto da segunda parte por intermédio de André Coelho, Tomás Paçó bisou, aos 23, e voltou a dar vantagem aos leões, anulada por Emerson Santos, aos 26.Diogo Santos, aos 29, e Bruno Pinto, que também bisou, aos 30, garantiram o triunfo do Sporting, numa partida em que os benfiquistas Pany Varela e Arthur foram expulsos, aos três e 30 minutos, respetivamente.Na final four da Champions, a disputar em Pesaro, Itália, entre 08 e 10 de maio, o Sporting, que conta no seu palmarés com dois troféus da Champions, conseguidos nas épocas 2018/19 e 2020/21, junta-se às formações espanholas do Palma, que procura o quarto triunfo consecutivo, e do Cartagena, e aos franceses do Etoile Lavalloise.O sorteio da final four realiza-se em 17 de março, às 11:00 (hora de Lisboa), em Pesaro..Benfica vence Sporting por 4-3 na Luz na primeira mão dos quartos da Liga dos Campeões de futsal.124 detidos antes do dérbi de futsal. Adeptos do Benfica ouvidos esta sexta-feira e do Sporting na segunda