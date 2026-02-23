Benfica vence Sporting por 4-3 na Luz na primeira mão dos quartos da Liga dos Campeões de futsal

Um golo de Diego Nunes, nos segundos finais, garantiu esta segunda-feira, 23 de fevereiro, o triunfo caseiro do Benfica sobre o Sporting, por 4-3, no jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futsal.No pavilhão Fidelidade, no Estádio da Luz, quatro dias depois de terem empatado 2-2 na 16.ª ronda do campeonato português de futsal, as equipas o chegaram em igualdade ao intervalo, depois de Bruno Pinto ter marcado, aos 15 minutos, para os leões, e Jacaré, aos 19, para os encarnados.No segundo tempo, Alex Merlim (28) colocou o Sporting em vantagem, com o Benfica a igualar por Arthur, aos 31. Zicky Té marcou para os ‘leões’, 39 segundos depois, Raúl Moreira (33) voltou a empatar a partida a três golos, e Diego Nunes, aos 40, garantiu o triunfo do Benfica, que recuperou de três desvantagens.. Os dois emblemas portugueses voltam a defrontar-se em 06 de março, no encontro da segunda mão, no Pavilhão João Rocha, também em Lisboa, decisivo para garantir a presença na ‘final four’ da competição, que se disputa em Pesaro, Itália, entre 08 e 10 de maio..124 detidos antes do dérbi de futsal. Adeptos do Benfica ouvidos esta sexta-feira e do Sporting na segunda