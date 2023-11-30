Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
diario-de-noticias

Sporting garante playoff com golo de Edwards e ajuda polaca

Grande segunda parte dos leões em Bérgamo só deu para chegar ao empate (1-1), muito por culpa do poste e do desperdício de Pedro Gonçalves. Segue-se equipa da Champions.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Deu para cumprir meio-objetivo. O empate 1-1 de ontem em Itália, diante da Atalanta, aliado ao triunfo do Raków sobre o Sturm Graz (1-0), garantiu a passagem do Sporting ao playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, onde irá ter pela frente um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões. "Falhámos o objetivo principal que era o primeiro lugar, agora temos mais dois jogos [no playoff], mas temos possibilidades de passar", disse Rúben Amorim no final do jogo.

O último jogo da equipa leonina no grupo D será no dia 14 de dezembro, na receção ao Sturm Graz, que será apenas para cumprir calendário.

A primeira parte do jogo de Bérgamo foi complicada para o Sporting, que foi demasiado brando a lidar com uma Atalanta agressiva e forte nos duelos individuais. A exceção foi, claro está, Viktor Gyökeres que, usando e abusando do seu poder físico, fez tremer o poste da baliza de Juan Musa aos 20 minutos.

No entanto, logo a seguir foram os italianos a fazer a festa graças a um remate de meia distância de Scamacca que bateu Adán. O avançado arriscou e assinou um golaço, depois de ter arrancado no limite do fora de jogo. Aliás, aos sete minutos já Scamacca tinha visto o árbitro anular-lhe um golo por estar em posição irregular. Mas desta vez o golo valia mesmo.

Faltava consistência ao jogo ofensivo do Sporting e Pedro Gonçalves destacava-se pelo desperdício durante todo o encontro. Prova disso surgiu momentos antes do intervalo, quando Gyökeres libertou Pedro Gonçalves que, de frente para a baliza, fez um remate, que mais parecia um passe... daqueles que levam qualquer adepto ou treinador ao desespero.

Ao intervalo, o treinador do Sporting tirou o o inócuo Trincão para fazer entrar Marcus Edwards que, por ainda estar "combalido" devido ao acidente de viação que sofreu quarta-feira antes da viagem para Itália, ficou no banco de suplentes. Mas assim que entrou em campo, o extremo inglês apresentou-se ao guarda-redes Musa e, dez minutos depois, fez mesmo o empate. Mais uma vez, Gyökeres foi fundamental a receber de costas para a baliza e a servir Edwards que fez o empate. Certamente um golo especial, depois do susto que apanhou.

Iniciou-se então o melhor período do Sporting, que só não foi materializado porque Pedro Gonçalves foi protagonista de um lance digno dos apanhados. É que o seu remate acertou nos dois postes da baliza da Atalanta e não entrou, esfumando-se assim a reviravolta no marcador. Apesar da frustração, o camisola 8 dos leões não desanimou e voltou a tentar, mas um novo remate, com a baliza aberta, fez a bola sair a centímetros do poste. Não havia volta a dar, o Sporting ia continuar sem vencer em Itália, onde em 17 jogos soma 4 empates e 12 derrotas.

A partida ficou ainda marcada pela entrada em campo de Sebastián Coates, que assim se tornou o futebolista estrangeiro com mais partidas realizadas pelo Sporting, ultrapassando o brasileiro Anderson Polga (343).

Para o treinador leonino, na primeira parte, a equipa não conseguiu sair com qualidade, enquanto que segundo tempo "dominou completamente". Por isso, no global, os leões foram "mais inteligentes na abordagem do jogo".

A falta de eficácia tira Amorim do sério, mesmo "sendo fases", porque a equipa "não ganhou e isso custa". Merecer é subjetivo, não fizemos as oportunidades que tínhamos de fazer. O que conta é que não conseguimos o primeiro lugar, mas conseguimos a qualificação. Tentámos corrigir as coisas que fizemos menos bem em Alvalade na primeira parte. Na segunda, a equipa da Atalanta ficou mais desgastada e nós fizemos uma excelente segunda parte, com várias ocasiões, mas não marcámos e fomos prejudicados."

isaura.almeida@dn.pt

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt