Sporting garante playoff com golo de Edwards e ajuda polaca

Deu para cumprir meio-objetivo. O empate 1-1 de ontem em Itália, diante da Atalanta, aliado ao triunfo do Raków sobre o Sturm Graz (1-0), garantiu a passagem do Sporting ao playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa, onde irá ter pela frente um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões. "Falhámos o objetivo principal que era o primeiro lugar, agora temos mais dois jogos [no playoff], mas temos possibilidades de passar", disse Rúben Amorim no final do jogo..O último jogo da equipa leonina no grupo D será no dia 14 de dezembro, na receção ao Sturm Graz, que será apenas para cumprir calendário..A primeira parte do jogo de Bérgamo foi complicada para o Sporting, que foi demasiado brando a lidar com uma Atalanta agressiva e forte nos duelos individuais. A exceção foi, claro está, Viktor Gyökeres que, usando e abusando do seu poder físico, fez tremer o poste da baliza de Juan Musa aos 20 minutos..No entanto, logo a seguir foram os italianos a fazer a festa graças a um remate de meia distância de Scamacca que bateu Adán. O avançado arriscou e assinou um golaço, depois de ter arrancado no limite do fora de jogo. Aliás, aos sete minutos já Scamacca tinha visto o árbitro anular-lhe um golo por estar em posição irregular. Mas desta vez o golo valia mesmo..Faltava consistência ao jogo ofensivo do Sporting e Pedro Gonçalves destacava-se pelo desperdício durante todo o encontro. Prova disso surgiu momentos antes do intervalo, quando Gyökeres libertou Pedro Gonçalves que, de frente para a baliza, fez um remate, que mais parecia um passe... daqueles que levam qualquer adepto ou treinador ao desespero..Ao intervalo, o treinador do Sporting tirou o o inócuo Trincão para fazer entrar Marcus Edwards que, por ainda estar "combalido" devido ao acidente de viação que sofreu quarta-feira antes da viagem para Itália, ficou no banco de suplentes. Mas assim que entrou em campo, o extremo inglês apresentou-se ao guarda-redes Musa e, dez minutos depois, fez mesmo o empate. Mais uma vez, Gyökeres foi fundamental a receber de costas para a baliza e a servir Edwards que fez o empate. Certamente um golo especial, depois do susto que apanhou..Iniciou-se então o melhor período do Sporting, que só não foi materializado porque Pedro Gonçalves foi protagonista de um lance digno dos apanhados. É que o seu remate acertou nos dois postes da baliza da Atalanta e não entrou, esfumando-se assim a reviravolta no marcador. Apesar da frustração, o camisola 8 dos leões não desanimou e voltou a tentar, mas um novo remate, com a baliza aberta, fez a bola sair a centímetros do poste. Não havia volta a dar, o Sporting ia continuar sem vencer em Itália, onde em 17 jogos soma 4 empates e 12 derrotas..A partida ficou ainda marcada pela entrada em campo de Sebastián Coates, que assim se tornou o futebolista estrangeiro com mais partidas realizadas pelo Sporting, ultrapassando o brasileiro Anderson Polga (343)..Para o treinador leonino, na primeira parte, a equipa não conseguiu sair com qualidade, enquanto que segundo tempo "dominou completamente". Por isso, no global, os leões foram "mais inteligentes na abordagem do jogo"..A falta de eficácia tira Amorim do sério, mesmo "sendo fases", porque a equipa "não ganhou e isso custa". Merecer é subjetivo, não fizemos as oportunidades que tínhamos de fazer. O que conta é que não conseguimos o primeiro lugar, mas conseguimos a qualificação. Tentámos corrigir as coisas que fizemos menos bem em Alvalade na primeira parte. Na segunda, a equipa da Atalanta ficou mais desgastada e nós fizemos uma excelente segunda parte, com várias ocasiões, mas não marcámos e fomos prejudicados.".isaura.almeida@dn.pt