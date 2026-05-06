Sporting sagra-se bicampeão nacional de voleibol ao bater Benfica no terceiro jogo

O Sporting sagrou-se esta quarta-feira, 6 de maio, campeão nacional de voleibol pela oitava vez, a segunda consecutiva, ao vencer na receção ao Benfica, por 3-0 (25-18, 25-17 e 25-19), após ter iniciado a final com dois triunfos.Os leões confirmaram o domínio na modalidade, depois de erguerem a Supertaça e a Taça de Portugal, ao voltarem a revalidar o título de campeão, tal como tinham feito entre 1991/92 e 1993/94, quando foram tricampeões.Os comandados por João Coelho tinham terminado a fase regular no primeiro lugar e vencido os dois primeiros jogos da final por 3-0 (25-23, 28-26, 25-19, em casa, e 18-25, 22-25, 22-25, fora)O Sporting soma oito títulos, num ranking liderado pelo Sporting de Espinho, com 18 troféus, contra 13 do Técnico e 12 do Benfica.